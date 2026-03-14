Puente Xihoumen. Foto: Wikimedia Commons

La ingeniería y la infraestructura de China siempre da qué hablar y, en esta oportunidad, un megaproyecto le permitirá optimizar la movilización de sus ciudadanos por una zona costera de la nación asiática.

Se trata del puente más alto construido en el mar. Es la torre principal número 5 del puente Xihoumen, en la ciudad de Zhousahn. En definitiva, los ciudadanos pueden atravesar parte del mar a través de largas pistas de autopistas y ferroviarias.

El puente chino que asombra al mundo

Esta gigantesca estructura quedó terminada en una parte con la finalización de las obras el 30 de diciembre del 2025.

La torre más alta del mundo construida sobre el mar del puente chino. Foto: X/@PuebloEnLnea

El megapuente cuenta con una altura aproximada de 294 metros, lo que equivale a un rascacielos de 100 pisos. Esta es la torre quinta, parte del Puente Ferroviario-Autopista Xihoumen, que optimiza el cruce del Canal Xihoumen mediante el ferrocarril Ningbo-Zhoushan o a través de la autopista que tiene el mismo nombre.

Según las propias autoridades chinas, esta estructura se ubica en el primer puesto respecto de ser la torre marítima más alta del mundo, además de la primera torre principal completada en toda la línea ferroviaria Ningbo-Zhoushan.

Asimismo, este puente cuenta con la resistencia necesaria para sortear cualquier tipo de implicancia climática, ya sean fuertes vientos, sismos y la incidencia de la corrosión marítima.

Para concretar esta obra, China volvió a demostrar su fuerte desarrollo tecnológico y su capacidad de innovación dentro del sector de la construcción y la ingeniería. El proyecto demandó una compleja coordinación entre distintos equipos de trabajo, además de la utilización de tecnología de última generación para levantar una torre del puente de gran magnitud.

El resultado es una infraestructura estratégica para el fortalecimiento del sistema de transporte en el este del país. Con esta nueva conexión, se espera mejorar la integración entre las zonas costeras y potenciar el crecimiento económico regional en los próximos años.

La torre más alta del mundo construida sobre el mar del puente chino. Foto: X/@PuebloEnLnea

A este avance se suma la reciente inauguración del túnel carretero más largo del mundo, también ubicado en territorio chino. Su construcción implicó enormes desafíos técnicos debido a su emplazamiento en la cordillera de las montañas Tianshan, donde las condiciones climáticas y geográficas son especialmente exigentes.

Gracias a esta obra, el país suma otra pieza clave para el desarrollo de su red de transporte. El túnel, que tiene una extensión de 22,13 kilómetros, permite acortar de manera significativa los tiempos de traslado a través de la zona montañosa: el recorrido que antes demandaba cerca de siete horas ahora puede realizarse en aproximadamente tres horas y media. Esto no solo mejora la conectividad entre regiones, sino que también favorece la actividad económica y el intercambio entre distintos puntos del país.