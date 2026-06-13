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Peligran los repartidores: China ya utiliza robots que viajan en el metro y entregan paquetes

Se trata de un innovador proyecto que tiene como objetivo reducir los costos y recortar los tiempos de entrega. Conocelo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Robot que entrega paquetes en China.
Robot que entrega paquetes en China. Foto: X
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La tecnología aparece en diferentes aspectos de nuestras vidas y, ahora, parece que también será parte de los traslados de envíos.

El metro logístico de Shenzhen: de qué trata el innovador modelo subterráneo que ensaya China

En China, nos encontramos con el subte de Shenzhen que, cuando las personas regresas a sus casas, aparecen los robots repartidores.

Robot que entrega paquetes en China.
Robot que entrega paquetes en China. Foto: X

El personal de la empresa SF Express clasifica y embala paquetes que después se cargan en jaulas metálicas de las unidades tecnológicas.

En menos de treinta minutos, los paquetes cruzan el tramo más congestionado de la ciudad y llegan al área de Bihaiwan, cerca del aeropuerto, donde continúan su recorrido hacia el centro de distribución.

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Robovans con inteligencia artificial: cómo son los vehículos autónomos que trasladan hasta 500 kilos de carga

La operación se apoya en una flota de robovans, que son pequeños vehículos capaces de moverse de forma autónoma por rutas predeterminadas, donde trasladan paquetes desde un centro de almacenamiento hasta el área de carga del metro.

Robot que entrega paquetes en China.
Robot que entrega paquetes en China. Foto: X

Cada uno puede transportar hasta 500 kilos y dispone de un espacio útil de unos 3 metros cúbicos.

El sistema combina planificación autónoma de ruta, sensores láser y un sistema de control que le permite moverse con seguridad entre los pasajeros.

Reducción de costos operativos: por qué una robovan resulta más económica que un vehículo comercial tradicional

La fuerte competencia entre fabricantes nacionales abarató los costos debido a la reducción en componentes clave como los sensores LiDAR e impulsó el desarrollo de baterías más eficientes y chips específicos para conducción autónoma.

Robot que entrega paquetes en China.
Robot que entrega paquetes en China. Foto: X

Ante esto, los costos de producción se reducen notablemente. Un robovan ya es entre un 20 y un 30% más económico que un vehículo comercial tradicional, y la diferencia aumenta al prescindir del espacio de cabina y del costo del conductor.

Sin embargo, aún dependen de supervisión humana en varias etapas, especialmente en la carga y descarga de mercancías. Su velocidad dentro de las estaciones es reducida para garantizar la seguridad de los pasajeros, y eso limita el ritmo operativo.

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Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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