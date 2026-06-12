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Inauguran la primera granja del mundo que genera “carne cultivada” en Países Bajos: cómo lo lograron

Se trata de una prueba piloto para analizar costos y la viabilidad de un plan revolucionario en el sector agropecuario. Conocelo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Cultivo de carne
Cultivo de carne Foto: Imagen generada por IA
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El consumo de carne puede encontrar una revolución con la inauguración de una granja en Países Bajos capaz de cultivarla sin necesidad de sacrificar el ganado vacuno.

Países Bajos tiene la primera granja sin animales de Europa: cómo funciona

El 5 de junio, en la ciudad neerlandesa de Schipluiden, se inauguró la primera granja del mundo dedicada al cultivo de carne a partir de células animales sin necesidad de sacrificar ganado.

Sin embargo, la carne cultivada aún no cuenta con autorización para su venta en Europa y el proyecto no está pensado todavía para vender al público.

Granja de carne cultivada en Países Bajos.
Granja de carne cultivada en Países Bajos. Foto: X

Qué tecnología se utilizó para lograr la “carne cultivada”

La tecnología utilizada consiste en tomar una pequeña muestra de tejido animal y hacer crecer sus células en tanques controlados. En estos biorreactores se regulan factores como la temperatura, el oxígeno y los nutrientes, creando las condiciones necesarias para producir carne cultivada.

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El proyecto retoma el legado del científico neerlandés Willem van Eelen, uno de los pioneros de esta idea tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque llegó a obtener una patente, los elevados costos impidieron que la tecnología avanzara.

Granja de carne cultivada en Países Bajos.
Granja de carne cultivada en Países Bajos. Foto: X

Un nuevo laboratorio para el futuro de la alimentación: cuáles son los próximos pasos para este proyecto

El responsable de Economía e Innovación del área donde se desarrolla la granja, Meindert Stolk, señaló que el proyecto encaja con la tradición neerlandesa de innovación agropecuaria.

Además, consideró que “el progreso ocurre cuando empresarios, ciencia y gobierno invierten juntos en nuevas ideas”.

Este año está prevista la apertura de un centro de experiencia en la propia granja para permitir a agricultores, estudiantes y visitantes conocer de cerca el proceso de producción de carne cultivada, además de funcionar como punto de encuentro para investigadores, empresas alimentarias y responsables políticos.

CarnePaíses Bajos
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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