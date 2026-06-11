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Aura, el “transformer” 100% argentino: cómo funciona el primer robot modular del país

Impulsado por dos estudiantes de ingeniería, el proyecto combina modularidad con materiales reciclados para adaptarse a distintas funciones. Conocelo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Aura, el primer robot robot modular 100% argentino.
Aura, el primer robot robot modular 100% argentino. Foto: Redes sociales
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En días donde el pueblo argentino se reúne para vivir el Mundial 2026, un grupo de estudiantes de ingeniería también son motivo de orgullo: crearon Aura, el primer robot creado íntegramente en nuestro país.

Qué es Aura y cómo funciona el primer robot modular de Argentina

Aura es una plataforma robótica modular diseñada y construida íntegramente en Argentina.

Entre los aspectos más destacados de Aura figura el aprovechamiento de materiales reutilizados, ya que buena parte de la estructura fue construida con elementos reciclados, al igual que varias piezas producidas mediante impresión 3D utilizando plásticos recuperados.

También incorporaron motores extraídos de hoverboards fuera de uso y baterías descartadas en centros de reciclaje.

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Aura, el primer robot robot modular 100% argentino.
Aura, el primer robot robot modular 100% argentino. Foto: Redes sociales

La principal característica de Aura es su modularidad. El robot fue concebido para que distintas partes puedan intercambiarse según la función requerida.

Quién es el argentino detrás de la creación de Aura

Edward Ap Iwan, nacido en Trelew, Chubut, integra el equipo que creó Aura, una plataforma robótica modular diseñada y construida íntegramente en Argentina.

El otro de los integrantes del equipo es Matías Facchina, ambos estudiantes de ingeniería de la UADE, quienes invirtieron cerca de 18 meses de trabajo en un proyecto que no tiene antecedentes nacionales en su categoría.

Aura, el primer robot robot modular 100% argentino.
Aura, el primer robot robot modular 100% argentino. Foto: Redes sociales

Los creadores diseñaron la plataforma, seleccionaron componentes, realizaron pruebas y rediseñaron piezas en reiteradas oportunidades.

El divertido origen del nombre del robot

El nombre del robot está vinculado a una expresión que en los últimos tiempos se hizo tendencia entre los jóvenes.

“Hoy se usa mucho la expresión “tiene aura” y nosotros cuando arrancamos decíamos: ‘El día que llevemos este proyecto a la facultad no queremos que sea en una presentación, queremos que tenga aura... tiene que entrar andando”, reveló el trelewense en diálogo con Canal 12 de Chubut.

“Lo decíamos en chiste, como una broma interna. Y después terminó convirtiéndose en la identidad de todo el proyecto”, completó.

Aura 2 ya está en camino: qué se sabe hasta el momento

Los creadores trabajan en Aura 2, una versión mejorada del robot, incorporando los aprendizajes obtenidos durante los aproximadamente 18 meses de desarrollo.

Tal fue la repercusión y el éxito, que la propia universidad convertiría el proyecto en una línea de investigación, mientras que empresas privadas también manifestaron interés en trabajar sobre esta tecnología.

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Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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