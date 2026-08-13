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Polémica por el nuevo logo de Instagram: qué cambió y por qué confunde a los usuarios

La red social actualizó por primera vez en una década el logotipo con su nombre escrito, pero el rediseño generó críticas porque muchos usuarios aseguran que ahora se lee “Instagzam”.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Instagram y Facebook dejarán de mostrar publicidad a menores en la UE. Foto Unsplash,
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Instagram hizo un cambio casi imperceptible para algunos, pero suficiente para encender una discusión global entre diseñadores, usuarios y fanáticos de la red social. La plataforma renovó el logotipo con su nombre escrito, conocido como wordmark, después de casi diez años sin grandes modificaciones.

A diferencia de lo que ocurrió en 2016, cuando la app abandonó el viejo ícono de cámara retro y adoptó el actual cuadrado con degradado rosa, violeta y naranja, esta vez el cambio no afecta al ícono principal de la aplicación. La cámara colorida que aparece en los celulares sigue igual. La actualización se limita al nombre “Instagram” que se ve en la parte superior de la app y en piezas de identidad visual.

Qué cambió en el nuevo logo de Instagram

El rediseño deja atrás parte de la tradicional letra cursiva que durante años identificó a la red social. La nueva versión mantiene algunos guiños al trazo manuscrito, pero incorpora formas más rectas, limpias y cercanas a una tipografía moderna.

Ilustración que muestra el nuevo logo superior de Instagram.
El nuevo logo de Instagram. Foto: REUTERS

Según Adam Mosseri, responsable de Instagram, el objetivo fue darle a la marca una apariencia “más limpia y moderna”, sin perder del todo las referencias al diseño original ni la idea artesanal que históricamente acompañó a la plataforma.

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La modificación se nota sobre todo en la combinación de estilos. Algunas letras todavía conservan curvas marcadas, como la “s”, la “r” y la “g”, mientras que otras se vuelven más rígidas. Esa mezcla, para muchos usuarios, es justamente el problema: el resultado no termina de sentirse ni completamente cursivo ni completamente minimalista.

Por qué los usuarios dicen que se lee “Instagzam”

La crítica que más se repitió en redes sociales apunta a la legibilidad. Muchos usuarios sostienen que la nueva “r” puede confundirse con una “z”, por lo que al mirar rápido el logotipo la palabra parece decir “Instagzam” en lugar de Instagram.

También aparecieron otras interpretaciones, como “Instazam”, y comentarios irónicos sobre la dificultad para leer el nombre de una marca tan reconocida. La discusión creció porque Instagram es una aplicación de uso cotidiano para millones de personas, y cualquier ajuste visual, aunque sea pequeño, se vuelve inmediatamente visible.

De todos modos, no todas las reacciones fueron negativas. Algunos usuarios valoraron que el diseño se vea más actual y celebraron que la compañía no haya tocado el ícono principal de la app, uno de los símbolos más reconocibles del ecosistema digital.

Ilustración que muestra el nuevo logo superior de Instagram.
El nuevo logo de Instagram. Foto: REUTERS

Una renovación más amplia de la identidad visual

El nuevo wordmark no sería un movimiento aislado. La actualización forma parte de una revisión más amplia de la identidad gráfica de Instagram, que también incluye ajustes en tipografías, composiciones visuales y recursos de movimiento.

Meta trabajó en una evolución del sistema visual de la plataforma, con nuevas fuentes y un uso más sutil del degradado característico. La idea es modernizar la marca sin romper por completo con los elementos que los usuarios ya asocian con Instagram.

La apuesta, sin embargo, abrió un debate clásico en el mundo del diseño: cuánto puede cambiar una marca sin perder claridad. En este caso, Instagram buscó una actualización discreta, pero el resultado terminó generando una conversación mucho más grande de lo esperado.

El antecedente del cambio de 2016

El último gran rediseño de Instagram había sido en 2016, cuando la compañía reemplazó la antigua cámara marrón con estética retro por el ícono minimalista con fondo degradado que sigue vigente hasta hoy. Ese cambio fue mucho más drástico y también recibió críticas en sus primeros días.

Diez años después, la plataforma eligió un camino menos radical: tocar solo el nombre escrito y conservar el ícono principal. Aun así, la reacción demuestra que en redes sociales ningún detalle pasa desapercibido, especialmente cuando se trata de una marca que forma parte de la rutina diaria de millones de usuarios.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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