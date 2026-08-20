China cambia su apuesta por los robots humanoides: quiere que dejen de bailar y empiecen a trabajar

Los robots humanoides fueron protagonistas de la Conferencia Mundial de Robots 2026, celebrada en Pekín. Foto: @amecatherobot.

China quiere que sus robots humanoides dejen de ser únicamente una atracción de feria y comiencen a demostrar que pueden trabajar. Esa es una de las principales conclusiones que dejó la Conferencia Mundial de Robots 2026, inaugurada este miércoles en Pekín, donde más de 300 empresas presentan alrededor de 3.000 productos.

Durante años, los robots humanoides sorprendieron al público con demostraciones de baile, boxeo o partidos de ping-pong. Ahora, el objetivo de la industria es bastante menos llamativo, pero mucho más complejo: conseguir que una máquina pueda manipular objetos, trasladar componentes, doblar ropa o realizar tareas de manera confiable.

China busca que sus robots humanoides pasen de las demostraciones de baile y boxeo a realizar tareas concretas. Foto: EFE.

China busca que los robots humanoides tengan usos reales

La conferencia muestra una industria que intenta avanzar desde las demostraciones hacia aplicaciones concretas. Entre los robots presentados hay máquinas capaces de clasificar paquetes, transportar productos, embolsar mercadería, empaquetar objetos y recoger residuos.

La logística aparece como uno de los sectores donde los humanoides podrían encontrar antes un uso comercial. Algunas empresas aseguran que sus robots ya trabajan en fábricas y plantas industriales realizando tareas de traslado y manipulación de componentes.

UBTECH, uno de los fabricantes más importantes del sector, presentó modelos industriales diseñados para transportar piezas dentro de plantas de producción. Robotera mostró un torso humanoide destinado a clasificar paquetes y DexForce exhibió máquinas capaces de empaquetar teléfonos móviles.

Las manos robóticas son uno de los principales desafíos para lograr que los humanoides puedan manipular objetos con precisión. Foto: Captura de video.

El gran desafío está en las manos de los robots

Aunque los avances son cada vez más visibles, todavía existen obstáculos técnicos importantes. Uno de los principales está en las manos robóticas, que necesitan suficiente precisión y resistencia para manipular objetos de diferentes tamaños, formas y materiales.

La propia Unitree advirtió que la comercialización masiva de sus humanoides podría demorarse debido a estas limitaciones. En la conferencia se pudieron observar diferentes tipos de dedos, pulgares, pinzas y ganchos diseñados para realizar movimientos delicados, pulsar botones y agarrar objetos.

El problema es que una tarea aparentemente sencilla para una persona puede resultar extremadamente compleja para un robot.

Un robot intentó doblar una camisa y no pudo

Las demostraciones realizadas en Pekín también mostraron los límites de la tecnología actual. En una recreación de un supermercado, un robot podía colocar productos dentro de una bolsa, pero tenía dificultades para cerrarla.

Distintos modelos fueron presentados con capacidades para trasladar paquetes y componentes en entornos industriales. Foto: Nvidia.

Otras máquinas eran capaces de retirar residuos de las mesas y llevarlos hasta una papelera, aunque en algunos casos no conseguían recogerlos o depositarlos correctamente.

Uno de los ejemplos más llamativos fue el de un robot asistente que intentó doblar una camisa. Pese a contar con brazos y manos mecánicos, después de varios minutos no logró completar la tarea.

Las escenas reflejan una de las principales dificultades de la robótica humanoide: conseguir que una máquina pase de una demostración preparada a un entorno cotidiano donde debe reaccionar ante objetos y situaciones imprevisibles.

Los robots también llegan a la educación y la atención al público

La industria china no limita sus expectativas al trabajo industrial. UBTECH presentó robots educativos capaces de dar clases de inglés y supervisar exámenes en universidades.

También se exhibieron humanoides con rostros de apariencia realista destinados a tareas de atención emocional.

Los robots también comienzan a ser desarrollados para tareas educativas, como dar clases de inglés y supervisar exámenes. Foto: Captura de video.

Jiao Jichao, vicepresidente de UBTECH Robotics, afirmó que uno de estos modelos puede hablar, realizar distintas expresiones faciales, girar el cuello y mover las manos. El robot puede adquirirse por 168.000 yuanes, más de 24.000 dólares.

China quiere probar robots en hospitales, campos y emergencias

El cambio de orientación cuenta con respaldo del Gobierno chino. En 2024, Pekín incluyó a los robots humanoides entre sus “industrias del futuro”.

Ahora, el viceministro de Industria, Xin Guobin, señaló que el desarrollo del sector estará orientado hacia los “usos prácticos”. Para ello, se prevén pruebas en escenarios reales relacionados con la agricultura, la sanidad, el cuidado de personas mayores y las emergencias.

La estrategia busca acelerar la llegada de los robots a actividades donde puedan aportar una utilidad concreta y no únicamente funcionar como demostraciones tecnológicas.

La carrera de los robots entre China y Estados Unidos

El avance de la robótica humanoide también se desarrolla en medio de la creciente competencia tecnológica entre China y Estados Unidos.

Semanas antes de la conferencia, la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense anunció restricciones para la importación de nuevos robots humanoides y convertidores de potencia fabricados en el extranjero. La medida también incluye a los robots cuadrúpedos, conocidos como perros robot, y fue justificada por posibles riesgos para la seguridad nacional y la ciberseguridad.

En paralelo, el interés por la industria continúa creciendo entre los inversores. Unitree, uno de los principales fabricantes chinos, debutó en la Bolsa de Shanghái y sus acciones llegaron a alcanzar casi seis veces su precio inicial. Sin embargo, el entusiasmo financiero todavía convive con una adopción comercial limitada.

Un analista citado por Reuters estima que entre el 50% y el 70% de los humanoides fabricados durante 2026 podrían terminar en “fábricas de datos”, donde serían utilizados principalmente para recopilar información destinada al entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.

China, por lo tanto, enfrenta ahora un desafío diferente. Ya no alcanza con construir robots capaces de bailar, boxear o jugar al ping-pong. La verdadera prueba será lograr que puedan trabajar de forma autónoma, precisa y confiable en el mundo real.