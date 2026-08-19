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Papel aluminio: la solución casera para evitar el robo de celulares

Este truco sencillo puede proteger el aparato y dificultar determinadas conexiones inalámbricas. Cómo funciona y cuándo puede ser útil.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Celular envuelto en papel aluminio
Celular envuelto en papel aluminio Foto: Grok IA
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El robo de los celulares genera una preocupación cotidiana, sobre todo en los lugares con mayor aglomeración de gente, donde un simple descuido puede ser suficiente para perder el teléfono y todos los datos en cuestión de segundos. Por eso, cada vez más personas adoptan un método casero que parece infalible: envolverlo en papel aluminio.

Aunque parezca una alternativa mucho más llamativa debido a que este elemento se usa generalmente para cocinar, se trata de una buena herramienta de protección física para crear una barrera que interfiere con determinadas señales inalámbricas.

Celular envuelto en papel aluminio Foto: Grok IA

Por qué el papel aluminio puede proteger un celular de un robo

El secreto se encuentra en la capacidad conductora del aluminio y el principio denominado como “jaula de Faraday”. La regla es simple: cuando un dispositivo electrónico queda completamente rodeado por un material conductor, algunas ondas electromagnéticas pueden verse atenuadas o bloqueadas.

En el caso de un celular, esto puede afectar señales como las de telefonía móvil, Wi-Fi, Bluetooth o GPS. De esta manera, el teléfono puede quedar temporalmente aislado de las comunicaciones externas.

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Por eso, el papel aluminio puede utilizarse como una barrera casera para proteger un celular, aunque su efecto depende de cómo se realice el aislamiento y no constituye un sistema de seguridad infalible.

Es importante aclarar que el aluminio no funciona como un mecanismo que impida que una persona tome el teléfono. Su utilidad está vinculada a las señales del dispositivo y no a la prevención física de un arrebato.

Celular envuelto en papel aluminio Foto: Grok IA

Cómo hacer el truco del papel aluminio con el celular

Para conseguir el efecto de aislamiento, el teléfono debe quedar completamente cubierto por el material, sin sectores importantes expuestos.

El objetivo es formar una barrera conductora alrededor del equipo. Si existen aberturas o zonas sin cubrir, algunas señales pueden continuar llegando al dispositivo, por lo que el aislamiento puede resultar incompleto.

También hay que tener en cuenta que un celular envuelto en aluminio dejará de comunicarse normalmente con las redes mientras permanezca cubierto. Esto significa que tampoco podrá utilizar con normalidad aquellas funciones que necesiten conexión.

Por ese motivo, no se trata de una medida para mantener el teléfono envuelto durante todo el día, sino de un recurso puntual relacionado con el aislamiento de señales.

Papel aluminio Foto: Grok IA

Qué hacer paso a paso si te roban el celular

Si el teléfono fue robado, actuar rápido puede ayudar a proteger tus datos y evitar que el equipo sea utilizado por otra persona. Estos son los pasos principales:

  1. Bloqueá la línea lo antes posible. Contactá a tu compañía telefónica para informar el robo y solicitar el bloqueo de la línea y del equipo.
  2. Intentá localizar el celular. Utilizá las herramientas oficiales de rastreo, como “Encontrar mi dispositivo” en Android o “Buscar” en los equipos Apple. Si aparece una ubicación, no intentes recuperarlo por tu cuenta.
  3. Bloqueá el teléfono de manera remota. Desde las herramientas de localización podés impedir el acceso al dispositivo y, si es necesario, borrar la información almacenada.
  4. Cambiá las contraseñas más importantes. Priorizá el correo electrónico, las cuentas bancarias, redes sociales y cualquier servicio que permanezca abierto en el teléfono.
  5. Avisá al banco si tenías aplicaciones financieras. Si utilizabas home banking, billeteras virtuales o aplicaciones de pago, comunicá inmediatamente el robo y seguí las indicaciones de la entidad.
  6. Buscá el número IMEI. Este código identifica de manera única al celular y puede ser solicitado para gestionar el bloqueo del equipo.
  7. Realizá la denuncia. Dejá constancia del robo ante las autoridades y conservá toda la documentación relacionada con el dispositivo.
  8. No intentes recuperar el teléfono por tu cuenta. Si la herramienta de localización muestra una dirección, lo más seguro es informar la ubicación a las autoridades y evitar cualquier enfrentamiento.

Lo más importante es no esperar para tomar estas medidas. Tener activadas de antemano las funciones de localización, bloqueo remoto y autenticación de las cuentas puede marcar una diferencia importante si el celular termina en manos de otra persona.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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