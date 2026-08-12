La historia de Copero, el juego que nació entre amigos, se volvió viral y convirtió a millones de futboleros en “leyenda”

Copero, el juego que nació entre amigos y se volvió viral Foto: Copero

Un juego simple, adictivo y pensado para futboleros terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales de las últimas semanas. Copero, creado por Jerónimo Grinovero, Federico Zbogar y Gonzalo Acedo, explotó en redes con su modo “Convertite en Leyenda”, un simulador que desafía a los usuarios a construir una carrera futbolística y que rápidamente capturó la atención de hinchas, streamers, clubes y fanáticos de todo el mundo.

A solo tres semanas de su lanzamiento, los números sorprendieron incluso a sus propios creadores: más de 5,3 millones de usuarios, más de 130 millones de partidas jugadas y entre 700 mil y 1 millón de ingresos diarios. En diálogo con Canal26.com, Zbogar reconoció que el impacto superó cualquier expectativa: “Para nada nos esperábamos todo esto”, admitió.

El crecimiento no se explica solo por la cantidad de usuarios, sino también por el nivel de permanencia dentro del juego: “La página posee un tiempo de interacción medio por usuario activo de casi 50 minutos. Es decir, la gente está 50 minutos de media en Copero. Una locura. Estamos muy orgullosos y vamos por más”, señaló.

Copero, el juego que se volvió viral por su modo "Convertite en Leyenda". Foto: Captura de pantalla Copero

La repercusión también llegó al mundo profesional. El juego empezó a generar interacciones con futbolistas y clubes de distintos países. “Recibimos follows como, por ejemplo, de Valentín Gómez. Lo que sí ocurrió mucho fue la interacción de los clubes con el juego”, contó Zbogar. Entre las instituciones que se sumaron al fenómeno aparecen Bayern Múnich, San Lorenzo, Olympique de Marsella, Granada, Montevideo City Torque y Augsburgo. Además, recientemente Nicolás Tagliafico lo jugó en vivo en stream.

Ahora, con millones de usuarios jugando a diario, el desafío para Grinovero, Zbogar y Acedo es sostener el fenómeno, mejorar la experiencia y transformar una idea viral en un proyecto con futuro.

La historia detrás de Copero, el juego que entretiene a miles de futboleros

Copero nace de la mente de Jerónimo Grinovero, ingeniero informático a quien el equipo describe como “la pata principal de la plataforma”. Si bien el objetivo era crear una página de resultados deportivos, tuvo la brillante idea de sumar juegos también con el fin de atraer un caudal de gente a la página en época mundialista, ante la imposibilidad de competir con otras webs de estadísticas.

Ahí fue cuando aparecieron Federico Zbogar y Gonzalo Acedo. “Nos sumamos desde la parte creativa y comunicación, brindando nuestros aportes en el desarrollo de ambos juegos”, explica Zbogar en diálogo con este medio.

El primero de todos fue el “Test de Ideología Futbolera”, que consiste en responder dilemas futboleros y descubrir qué DT representa la forma de ver el juego del usuario. Luego, llegó “Convertite en Leyenda”, el juego que la rompe día a día.

Jerónimo Grinovero, Federico Zbogar y Gonzalo Acedo, los creadores de Copero. Foto: Copero

Clubes, puntaje y decisiones insólitas: cómo funciona “Convertite en Leyenda”

“En el juego hay mucho azar en la toma de decisiones, pero no en la lógica detrás. La carrera está planeada para que sea relativamente ‘realista’, sin abandonar la perspectiva de que, al fin y al cabo, continúa siendo un videojuego”, señala Zbogar.

La mecánica del juego es simple: elegís tu nacionalidad, nombre, posición y número de camiseta para luego iniciar tu carrera con 18 años hasta los 39 o que decidas retirarte. En el medio, llegan ofertas de otros clubes, cuya importancia dependerá según tu “valoración”, que crece con el tiempo.

“Los equipos cuentan con reputaciones basadas en rendimientos históricos y actuales, que luego tocan la puerta en los mercados de pases en base al ‘overall’ (media global) del jugador y nacionalidad”, indica uno de los creadores.

Pero el recorrido no termina ahí. Mientras crecés y te movés entre clubes, aparecen situaciones extraordinarias que ayudarán a definir tu futuro, ya que cada una de ellas influye en tu overall. Algunas son más “profesionales”, como cambios en el método de entrenamiento, ser mentor de un juvenil o pelear el puesto con un compañero. Otras van más allá y le aportan un tono distendido al juego.

Por ejemplo, uno de estos eventos consta en que un estudio de tatuajes te ofrece hacerte un águila gigante en el pecho, recordando a la insólita situación con Cristian Pavón antes de la final de la Libertadores 2018 entre River y Boca.

Copero, el juego que se volvió viral por su modo "Convertite en Leyenda". Foto: Captura de pantalla Copero

En el juego, si aceptás tatuarte, hay 30% de probabilidades de que se infecte y 70% de sumar +2 de OVR por confianza. En caso de rechazar, no pasa nada y tu carrera sigue su curso.

Según explica Zbogar, “son eventos que se han visto ya en varias ocasiones y en distintos futbolistas. La absurdez de los mismos genera ese efecto cómico en la simulación”.

Tres amigos, un juego viral y millones de futboleros: Copero ya piensa en su próximo desafío

A casi un mes de su lanzamiento, el juego ya registra más de 5,3 millones de usuarios y unas 130 millones de partidas jugadas, pero Grinovero, Zbogar y Acedo no buscan quedarse varados y ya piensan más allá: “Tenemos pensado mejorar en el apartado de resultados y estadísticas y además, continuar desarrollando nuevos juegos”, explican.

Los creadores de Copero afirman que el juego “Convertite en Leyenda” se mantiene, aunque afirman entender “la efimeridad de las redes e Internet”. Es por ello que se encuentran trabajando 24/7 en mejorarlo y perfeccionarlo, sin dormirse en los laureles.

“Ya tenemos varias ideas de juegos que están muy buenos. Al fin y al cabo, si ya tuvimos una gran idea, por qué no podríamos tener otra más”, señalan.

Copero, el juego que se volvió viral por su modo "Convertite en Leyenda". Foto: Captura de pantalla Copero

Más allá de los números, Zbogar destaca que lo más valioso es la comunidad que empezó a formarse alrededor del juego. “Nos gusta cómo se va armando una comunidad alrededor de Copero, que banca al juego y nos banca a nosotros”, señaló, y resumió el espíritu detrás del fenómeno: “Al fin y al cabo, seguimos siendo tres amigos de hace años y en nuestros veintis que decidimos crear un juego porque nos copaba la idea”.

Ahora, el desafío será transformar ese impulso viral en un proyecto sólido y duradero, sin perder la frescura que lo hizo explotar: porque Copero nació como una idea entre amigos, pero ya empieza a jugar su propio partido grande.