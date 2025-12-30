Adiós a las piletas clásicas: cuál es la nueva tendencia 2026 que está revolucionando los jardines

En lugar de las piletas de material, un nuevo modelo ganó terreno impulsado no solo por su diseño y practicidad, sino también porque se fabrica con materiales reutilizables.

Pileta, piscina, verano. Foto: Freepik

Las clásicas piletas de material están perdiendo protagonismo este verano 2026. En su lugar, ganan terreno las piletas container, elegidas por su diseño moderno, menor costo y rápida instalación.

Estas piletas se volvieron tendencia porque son más fáciles de instalar que las tradicionales y, en general, tienen un costo menor. Además, se fabrican a partir de containers marítimos reutilizados, lo que permite adaptarlas a distintos tamaños y colocarlas en pocos días, sin necesidad de realizar grandes obras.

Pileta container, la nueva tendencia 2026. Foto: Pinterest.

Otro punto clave es la estética de la pileta. El diseño industrial es ideal para combinar con casas de gin de semana y patios modernos, un estilo muy parecido a las piletas que se encuentran en barrios privados o zonas de descanso. Además, se le puede agregar ventanas subacuáticas, luces LED y sistemas de climatización.

Por qué están de moda las piletas container

Estilo moderno e industrial: su diseño minimalista y líneas rectas se integran bien con jardines contemporáneos y terrazas, dando un look elegante y diferente.

Instalación rápida: muchas piletas container se instalan en pocos días sin obras mayores, comparado con semanas o meses de construcción tradicional.

Más económicas: suelen costar menos que una piscina convencional de hormigón, ya que evitan excavaciones profundas y trabajos prolongados.

Sostenibilidad : reutilizan contenedores que, de otro modo, podrían quedar en desuso, reduciendo residuos y promoviendo un uso creativo de materiales existentes.

Portabilidad y flexibilidad: algunas unidades son trasladables si te mudás y se pueden colocar sobre suelo, semienterradas o integradas con decks y terrazas.

Pileta container, la nueva tendencia 2026. Foto: Pinterest.

6 trucos para mantener limpia el agua todo el verano

Mantener la piscina limpia y libre de insectos, hojas y tierra puede ser un completo desafío, sobre todo cuando la casa se llena de personas que entran y salen del agua, ensuciándola cada vez más. Además, exponerse al sol para desagotar y tallarla puede ser un esfuerzo agotador.

Cambiar el agua de la pileta cada vez que deja de ser cristalina es un gran desperdicio que se puede evitar con estos 6 trucos infalibles que mantendrán la piscina limpia todo el verano.

Cómo mantener el agua de la pileta limpia todo el verano. Foto: Freepik

Con la llegada del verano estos tips son fundamentales para no cambiar el agua todo el tiempo: