Adiós a las piletas clásicas: cuál es la nueva tendencia 2026 que está revolucionando los jardines
En lugar de las piletas de material, un nuevo modelo ganó terreno impulsado no solo por su diseño y practicidad, sino también porque se fabrica con materiales reutilizables.
Las clásicas piletas de material están perdiendo protagonismo este verano 2026. En su lugar, ganan terreno las piletas container, elegidas por su diseño moderno, menor costo y rápida instalación.
Estas piletas se volvieron tendencia porque son más fáciles de instalar que las tradicionales y, en general, tienen un costo menor. Además, se fabrican a partir de containers marítimos reutilizados, lo que permite adaptarlas a distintos tamaños y colocarlas en pocos días, sin necesidad de realizar grandes obras.
Otro punto clave es la estética de la pileta. El diseño industrial es ideal para combinar con casas de gin de semana y patios modernos, un estilo muy parecido a las piletas que se encuentran en barrios privados o zonas de descanso. Además, se le puede agregar ventanas subacuáticas, luces LED y sistemas de climatización.
Por qué están de moda las piletas container
- Estilo moderno e industrial: su diseño minimalista y líneas rectas se integran bien con jardines contemporáneos y terrazas, dando un look elegante y diferente.
- Instalación rápida: muchas piletas container se instalan en pocos días sin obras mayores, comparado con semanas o meses de construcción tradicional.
- Más económicas: suelen costar menos que una piscina convencional de hormigón, ya que evitan excavaciones profundas y trabajos prolongados.
- Sostenibilidad: reutilizan contenedores que, de otro modo, podrían quedar en desuso, reduciendo residuos y promoviendo un uso creativo de materiales existentes.
- Portabilidad y flexibilidad: algunas unidades son trasladables si te mudás y se pueden colocar sobre suelo, semienterradas o integradas con decks y terrazas.
6 trucos para mantener limpia el agua todo el verano
Mantener la piscina limpia y libre de insectos, hojas y tierra puede ser un completo desafío, sobre todo cuando la casa se llena de personas que entran y salen del agua, ensuciándola cada vez más. Además, exponerse al sol para desagotar y tallarla puede ser un esfuerzo agotador.
Cambiar el agua de la pileta cada vez que deja de ser cristalina es un gran desperdicio que se puede evitar con estos 6 trucos infalibles que mantendrán la piscina limpia todo el verano.
Con la llegada del verano estos tips son fundamentales para no cambiar el agua todo el tiempo:
- Productos químicos: existen sustancias específicas que son ideales para evitar hacer los chequeos constantes de cloro y pH después de su aplicación.
- Filtro: un elemento esencial para sacar la suciedad de mayor tamaño, como pelos, hojas, pasto y papeles. Este aparato también debe ser limpiado para tener un mejor funcionamiento.
- Red de pileta: un barrefondo es otra gran alternativa para sacar las hojas que se encuentran en la superficie. Además, ayuda a hacer un mantenimiento regular y evitar que la suciedad se acumule.
- Cloro: su medición debe realizarse correctamente, ya que puede generar irritación ocular o de la piel si no se hace correctamente.
- Alguicidas y fungicidas: estos productos contribuyen al mantenimiento del agua de la pileta, al igual que el calor.
- Cubre pileta: evita que los insectos o las hojas ingresen en el agua y también que la superficie se llene de tierra.