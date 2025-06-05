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El color de cabello que será furor en 2026 porque ilumina sin maltratar la fibra capilar

Los colores cálidos y naturales dominarán la temporada, con propuestas que aportan luminosidad y frescura sin exigir demasiado mantenimiento.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 17:09
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El color de pelo en tendencia 2025 que aporta naturalidad. Foto PINTEREST
El color de pelo en tendencia 2025 que aporta naturalidad. Foto PINTEREST
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El color de pelo influye muchísimo en cómo se percibe nuestro rostro: puede resaltar los rasgos faciales, suavizarlos o incluso apagarlos, dependiendo de cómo armonice con el tono de piel, los ojos y las cejas. Un buen color potencia la expresión y la luminosidad del rostro; uno mal elegido puede restar vitalidad y desequilibrar el conjunto.

Por eso, además del corte, también se renuevan los tonos. Esta temporada otoño-invierno apuesta por colores más naturales, con matices cálidos y acabados que aportan frescura y luminosidad sin esfuerzo. La tendencia apunta a resaltar la belleza auténtica con un look relajado, moderno y fácil de mantener.

Mechas sin decolorar. Foto PINTEREST
Mechas sin decolorar. Foto PINTEREST

Mechas sin decolorar. Foto PINTEREST

La nueva tendencia en color 2025 que no daña el pelo

En ese contexto, las mechas sin decoloración se volvieron furor en las peluquerías: aportan luz y naturalidad sin dañar el cabello, manteniendo su salud y brillo original.

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Al no requerir decolorantes, el pelo no se quema ni se quiebra, lo que las convierte en una opción ideal para quienes priorizan el cuidado capilar. Esta alternativa gana cada vez más terreno, especialmente en una época donde la tendencia es cuidar el cuerpo, y el pelo también forma parte de él.

Mechas sin decolorar. Foto PINTEREST
Mechas sin decolorar. Foto PINTEREST

Mechas sin decolorar. Foto PINTEREST

Cómo se realizan las mechas sin decoloración

Las mechas sin decoloración se realizan aplicando tonos más claros que el color natural directamente sobre mechones seleccionados, usando técnicas como el balayage para lograr un efecto luminoso y natural.

Al no emplear decolorante, el cabello se mantiene más saludable, sin riesgos de quiebres ni daños, lo que las convierte en una opción ideal para quienes buscan iluminar su look cuidando la fibra capilar.

Mechas sin decolorar. Foto PINTEREST
Mechas sin decolorar. Foto PINTEREST

Mechas sin decolorar. Foto PINTEREST

En definitiva, las mechas sin decoloración llegaron para quedarse, ofreciendo una alternativa moderna para quienes quieren renovar su look sin sacrificar la salud del cabello. Con resultados naturales, luminosos y de bajo mantenimiento, esta técnica se adapta perfectamente a las tendencias actuales que priorizan el cuidado personal y la belleza auténtica.

ModaTendenciaCabello
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

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