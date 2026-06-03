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Tori Chipchi, el restaurante del Abasto que conquista con su pollo a la brasa y sabores peruanos y japoneses

El chef Raúl Zorrilla Porta es el encargado de mezclar técnicas tradicionales de cocción con sabores peruanos y japoneses para crear una propuesta original en el restaurante.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 10:42
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Tori Chipchi, restaurante peruano.
Tori Chipchi, restaurante peruano. Foto: Instagram/torichipchi
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Para quienes buscan una experiencia gastronómica con sabores de otras culturas, Tori Chipchi se convirtió en una parada obligada en el barrio del Abasto. Ubicado en Corrientes 3158, este restaurante conquistó a los comensales con su especialidad: el pollo a la leña.

Al frente del proyecto está el chef Raúl Zorrilla Porta, quien combina técnicas tradicionales de cocción con influencias peruanas y japonesas para ofrecer una propuesta diferente.

El nombre del local también refleja ese cruce de culturas: “tori” significa pollo en japonés, mientras que “chipchi” hace referencia al mismo animal en lengua quechua. Esa fusión de identidades se traslada a una carta donde los sabores latinoamericanos son los grandes protagonistas.

Tori Chipchi, restaurante peruano. Foto: Instagram/torichipchi

Cuál es el secreto para tener el mejor pollo a las brasas

Uno de los secretos de la casa es el proceso de maceración del pollo durante 24 horas. La carne se marina con ingredientes como ajo, comino, jengibre, vino y cerveza negra antes de ser cocinada lentamente a las brasas, logrando un sabor intenso y una textura jugosa e inigualable.

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El plato estrella es el pollo a la brasa, que puede pedirse entero, medio o cuarto, acompañado por papas fritas, una ensalada en finos hilos al estilo japonés y cuatro salsas artesanales: ají amarillo salteado, salsa picante de ají rocoto y huacatay, mayonesa casera y vinagreta.

Tori Chipchi, restaurante peruano. Foto: Instagram/torichipchi

La carta también incluye opciones como el pollo Broaster y el Bucket, preparados con piezas de pollo sin hueso rebozadas y crocantes. A su vez, una sección especial de parrilla ofrece anticuchos de pollo, bife de chorizo y corazón, servidos con papas doradas y cremas caseras.

Para acompañar los platos, el restaurante cuenta con limonadas caseras, jugos tropicales de lúcuma, guanábana, maracuyá y mango, además de cervezas y vinos.

Cómo llegar a Tori Chipchi

Tori Chipchi está ubicado en Corrientes 3158, pleno barrio de Abasto, y se puede llegar de distintas formas:

En subte:

  • Línea B: bajar en la estación Carlos Gardel. Desde allí son apenas unos minutos a pie.

En colectivo:

  • Por la zona circulan numerosas líneas, entre ellas 24, 26, 29, 71, 75, 99, 106, 109, 111, 124, 128 y 140.

En auto:

  • Se encuentra a pocas cuadras del Shopping Abasto, una referencia fácil para ubicarse. En la zona suele haber estacionamientos privados.

Tori Chipchi brinda un espacio ideal para reuniones y festejos

Tori Chipchi se destaca además por sus dimensiones y comodidad. El salón principal de la planta baja tiene capacidad para más de 200 personas y tiene mesas comunitarias, sillones y butacas que invitan a compartir la experiencia gastronómica.

Tori Chipchi, restaurante peruano. Foto: Instagram/torichipchi

En el centro de la escena se encuentran dos grandes hornos de tres espadas construidos especialmente para el local. Allí, los pollos giran en un spiedo y se cocinan frente a los clientes al calor de las brasas.

Además, hay un segundo piso que tiene sectores privados para grupos de 10, 15 y hasta 35 personas, una opción ideal para festejos, reuniones familiares o de oficina.

RestauranteComidaGastronomía
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

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