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Las sorpresivas declaraciones de Trump reconociendo que se quiere reunir con Mojtaba Jameneí y el misterio que envuelve a su figura

El presidente de Estados Unidos afirmó que le gustaría encontrarse con Mojtaba Jameneí, quien no ha aparecido en público desde que asumió como líder supremo de Irán. Mientras crecen las especulaciones sobre su estado de salud y la autenticidad de videos difundidos por Teherán, la posibilidad de un diálogo entre ambos líderes suma incertidumbre al conflicto en Medio Oriente.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 10:17
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Donald Trump aseguró querer reunirse con Mojtaba Jameneí.
Donald Trump aseguró querer reunirse con Mojtaba Jameneí. Foto: EFE
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este miércoles al dejar abierta la posibilidad de mantener un encuentro con el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, una figura envuelta en el misterio desde que asumió el máximo cargo político y religioso de la República Islámica.

Durante una entrevista concedida al pódcast Pod Force One, del diario New York Post, Trump aseguró que estaría dispuesto a reunirse con el dirigente iraní si las circunstancias lo permiten. “Me gustaría conocerlo. Me encantaría conocer a todo el mundo. Me gustaría conocerlo y probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas”, afirmó el mandatario estadounidense.

Donald Trump.
Donald Trump afirmó que querría encontrarse con Mojtaba Jameneí. Foto: REUTERS

Las declaraciones llegan en un momento de alta tensión entre Washington y Teherán, marcado por enfrentamientos indirectos, sanciones económicas y una compleja negociación sobre seguridad regional. Sin embargo, la posibilidad de un eventual encuentro se ve rodeada por una particularidad: Mojtaba Jameneí no ha aparecido públicamente desde que fue designado líder supremo de Irán.

¿Qué se sabe de la ausencia de Mojtaba Jameneí en público?

Su ausencia ha alimentado numerosas especulaciones dentro y fuera del país. Diversos informes de inteligencia y medios internacionales sostienen que Jameneí sobrevivió a un ataque aéreo ocurrido durante el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán del sábado 28 de febrero (fecha que dio inicio a la actual guerra), aunque habría sufrido heridas de consideración. Algunas versiones señalan daños físicos severos, incluyendo lesiones faciales y problemas de movilidad que requerirían el uso de una prótesis.

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En pancartas, en carteles, la cara de Mojtaba Jameneí está presente por todo Irán, pero él nunca aparece en público. Foto: via REUTERS

Ante este escenario, el régimen iraní habría reforzado al máximo las medidas de seguridad en torno a su líder. Fuentes diplomáticas indican que permanece en ubicaciones protegidas y alejadas de la exposición pública para evitar convertirse en un objetivo militar y garantizar la continuidad del sistema político iraní.

Desde su llegada al poder, el gobierno no ha difundido fotografías recientes verificadas ni apariciones oficiales en actos públicos. Tampoco se han registrado discursos televisados en vivo. En los pocos eventos organizados en su honor, los asistentes únicamente exhibieron retratos y carteles con su imagen.

A pesar de ello, distintas fuentes aseguran que Jameneí continúa ejerciendo el control político del país. Las directivas oficiales son transmitidas por escrito y posteriormente leídas por funcionarios o presentadores de la televisión estatal. Según reportes diplomáticos, también supervisa negociaciones y decisiones estratégicas mediante sistemas de comunicación interna altamente restringidos.

Los videos de Mojtaba Jameneí: ¿IA o realidad?

En las últimas semanas, las autoridades iraníes intentaron contrarrestar los rumores sobre su estado de salud mediante la difusión de varios videos en medios oficiales y redes sociales. Uno de ellos mostraba supuestamente a Jameneí impartiendo una clase religiosa, mientras que otro lo ubicaba en una sala de operaciones militares.

El video que difundió Irán sobre Mojtaba Jameneí y se sospecha que es IA. Video: X/@MartinDandach

Sin embargo, especialistas en inteligencia artificial y análisis forense digital cuestionaron rápidamente la autenticidad de ambos materiales. Los expertos señalaron inconsistencias visuales, ausencia de metadatos verificables y signos de manipulación digital, lo que alimentó aún más las dudas sobre la verdadera condición del líder iraní.

En este contexto de incertidumbre, las palabras de Trump agregan un nuevo elemento a la compleja relación entre ambos países. Aunque un encuentro entre los dos líderes parece lejano, la sola posibilidad abre una nueva incógnita sobre el futuro de las negociaciones y el equilibrio de poder en Medio Oriente.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

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