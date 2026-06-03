La Buenos Aires de Manuel Belgrano sigue en pie: 6 lugares históricos que todavía pueden visitarse

Manuel Belgrano Foto: Wikipedia

Por momentos, Buenos Aires parece una ciudad hecha de capas superpuestas. Debajo del tránsito, de los edificios modernos y de la velocidad del presente, todavía asoma la trama de la ciudad que caminó Manuel Belgrano: el joven formado entre claustros coloniales, el funcionario ilustrado, el hombre de la Revolución de Mayo y el prócer que murió en la misma casa donde había nacido. Ese mapa no desapareció del todo: todavía puede recorrerse.

La mayoría de esas huellas se concentran en pocas cuadras del Casco Histórico porteño, sobre todo en Monserrat, donde Belgrano nació en 1770, se educó en sus primeros años y volvió enfermo para morir en 1820. Ese dato no es menor: a diferencia de otros héroes nacionales asociados a escenarios lejanos, Belgrano dejó en Buenos Aires una geografía íntima, urbana y todavía reconocible.

La esquina de Monserrat donde Manuel Belgrano nació y murió

El primer punto del recorrido está en Avenida Belgrano 430, donde hoy se levanta el Edificio Calmer, en el mismo solar en el que nació Manuel Belgrano el 3 de junio de 1770 y donde también murió el 20 de junio de 1820, tras regresar muy enfermo a la casa familiar. El Gobierno porteño identifica ese lugar como el Solar Natal de Manuel Belgrano y recuerda que allí transcurrieron el inicio y el final de su vida.

Hoy está el edificio Calmer Foto: Wikipedia

La casa colonial ya no existe, pero el sitio sigue cargado de sentido histórico porque estaba a metros del convento de Santo Domingo y del núcleo institucional donde transcurrió buena parte de la vida pública de la ciudad virreinal. Además, distintas investigaciones históricas coinciden en que la propiedad familiar ocupaba el frente de la actual avenida y parte del fondo de manzana, lo que ayuda a dimensionar la envergadura de aquella vivienda en la Buenos Aires colonial.

Santo Domingo, el templo que guarda sus restos y conserva banderas de guerra

A pasos del solar natal aparece uno de los lugares más conmovedores del circuito: la Basílica y Convento de Santo Domingo, en Defensa 422. Allí se encuentra el mausoleo de Manuel Belgrano en el atrio y, además, el templo conserva huellas materiales de las Invasiones Inglesas, como las marcas de los impactos en la torre izquierda y banderas tomadas a las fuerzas británicas.

Convento de Santo Domingo. Foto: Wikipedia

Para entender la dimensión del lugar hay que sumar otro dato clave: Belgrano nació a pocos metros de esta iglesia, estuvo vinculado a la orden dominica y sus restos fueron sepultados primero en Santo Domingo antes de ser trasladados al mausoleo inaugurado en 1903. En el interior también se exhiben emblemas que Belgrano tomó al ejército realista y ofrendó a la Virgen, una escena que enlaza su biografía militar, política y religiosa.

El colegio donde estudió Belgrano todavía marca el corazón de la ciudad

Otro punto indispensable está en Bolívar 263: el actual Colegio Nacional de Buenos Aires, levantado sobre el histórico predio donde funcionaron antes el Colegio Máximo de San Ignacio y el Real Colegio de San Carlos, institución en la que se formaron Belgrano y varias de las figuras de la generación revolucionaria. El propio Gobierno de la Ciudad y la historia institucional del colegio ubican allí esa continuidad educativa.

Colegio Nacional de Buenos Aires tomado

Belgrano cursó allí parte decisiva de su formación intelectual, antes de continuar sus estudios en España, y esa experiencia fue central para el perfil ilustrado que más tarde desplegaría en el Consulado, la prensa y la política revolucionaria. La UBA recuerda que estudió latín y filosofía en el Real Colegio de San Carlos, antecedente directo del actual Nacional Buenos Aires.

San Ignacio y la Manzana de las Luces: el paisaje intelectual que rodeó su juventud

A muy pocos metros se encuentra la Iglesia de San Ignacio de Loyola, en Bolívar 225, la más antigua que se conserva en Buenos Aires y parte esencial de la Manzana de las Luces, uno de los complejos históricos más importantes del país. La iglesia fue escenario de episodios decisivos del período colonial y de la resistencia a las invasiones inglesas, mientras que la Manzana concentró colegios, imprenta, biblioteca, medicina y luego la Universidad de Buenos Aires.

Manzana de las Luces Foto: Turismo Buenos Aires

Aunque no todo ese conjunto perteneció de manera exclusiva a la biografía personal de Belgrano, sí formó el mundo de ideas, instituciones y circulación cotidiana que lo rodeó en su juventud. La Manzana de las Luces identifica al antiguo colegio jesuita como origen del Colegio Nacional de Buenos Aires y recuerda que en 1806 ese espacio fue usado como cuartel del Regimiento de Patricios, una señal del clima político y militar que también atravesó la vida del prócer.

El Cabildo y la Plaza de Mayo: el escenario donde Belgrano fue protagonista de 1810

Hablar de Manuel Belgrano en Buenos Aires también obliga a detenerse en el Cabildo y la Plaza de Mayo. El actual Museo Nacional del Cabildo, en Bolívar 65, ocupa el edificio histórico del siglo XVIII donde funcionó el Cabildo porteño y donde hoy todavía es posible entrar para mirar de frente el escenario político que cambió la historia rioplatense.

El Cabildo. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Belgrano fue actor central de la Revolución de Mayo, y la UBA lo señala entre quienes impulsaron la convocatoria al Cabildo Abierto que abrió el camino al autogobierno en Buenos Aires. Hoy, en la misma plaza, puede verse además el monumento ecuestre inaugurado en 1873 entre la Pirámide de Mayo y la Casa Rosada, una pieza que terminó por fijar en el paisaje urbano la memoria pública del creador de la bandera.

Por qué recorrer hoy estas cuadras cambia la forma de mirar a Belgrano

Lo más impactante de esta ruta histórica es que no obliga a salir de unas pocas cuadras del centro porteño. Entre Avenida Belgrano, Defensa, Bolívar, Alsina y Perú se concentra una parte decisiva de la vida de Belgrano: su nacimiento, su educación, su vínculo con los dominicos, su participación en los días revolucionarios y su despedida final.

Recorrer estos lugares permite verlo menos como estatua y más como hombre de ciudad. No solo como el creador de la bandera, sino también como un porteño ilustrado que caminó iglesias, patios, colegios y edificios públicos que, contra todo pronóstico, todavía siguen ahí. Y quizá esa sea la mejor forma de entender su legado: no como algo inmóvil, sino como una presencia que Buenos Aires todavía conserva a la vuelta de la esquina.

Qué ver y dónde se encuentra cada lugar