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¿Estrategia o retirada?: EEUU ordena movilizar su buque anfibio USS Boxer fuera de las costas de Oriente Medio

El buque de asalto anfibio USS Boxer abandonó la zona cercana al golfo Pérsico y se dirigió al Mar del Sur de China, reduciendo las posibilidades de una intervención terrestre contra Irán.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 09:38
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El buque de asalto anfibio de EEUU, el USS Boxer.
El buque de asalto anfibio de EEUU, el USS Boxer. Foto: X/@USNavy
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Aunque Estados Unidos redujo su presencia naval más cercana a Irán con el alejamiento del buque de asalto anfibio USS Boxer, la estrategia de Washington en el conflicto no apunta a una retirada, sino a una redefinición de sus objetivos militares. La salida de esta embarcación de la zona próxima al golfo Pérsico parece descartar, al menos por ahora, la posibilidad de operaciones terrestres contra el régimen iraní, pero mantiene la presión sobre Teherán mediante un bloqueo marítimo y ataques selectivos contra objetivos estratégicos.

El movimiento más significativo se produjo el pasado fin de semana, cuando el USS Boxer abandonó el área de influencia del conflicto y se dirigió hacia el Mar del Sur de China. La decisión llamó la atención de analistas y expertos militares, ya que el navío había sido considerado una de las principales plataformas para una eventual intervención anfibia estadounidense en territorio iraní.

El USS Boxer abandonó las aguas de Medio Oriente. Foto: X/@USNavy

¿Cómo es el USS Boxer, que abandonó el área de conflicto en Medio Oriente?

El Boxer transporta alrededor de 2.000 efectivos de la Infantería de Marina y posee capacidad para operar entre cinco y veinticinco aeronaves, incluidos cazas furtivos F-35. Su diseño le permite realizar desembarcos rápidos mediante lanchas y vehículos anfibios gracias a un dique inundable incorporado, una característica que lo convierte en una herramienta clave para operaciones de asalto sobre costas enemigas.

La partida del barco adquiere relevancia porque no fue reemplazado por otra unidad similar. Esto reduce considerablemente la capacidad estadounidense para ejecutar operaciones terrestres o capturar posiciones estratégicas en el Golfo. Entre los escenarios que ahora parecen descartados figura la toma de la isla iraní de Kharg, principal terminal exportadora de petróleo del país antes del conflicto, así como acciones destinadas a controlar sectores del estratégico Estrecho de Ormuz.

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Estados Unidos sigue manteniendo la presión militar sobre Irán

Sin embargo, la retirada del Boxer no implica una disminución de la presión militar. En la región continúa operando el USS Tripoli, otro buque de asalto anfibio que, aunque tiene menos capacidad para desembarcos, está especialmente preparado para misiones aéreas y operaciones de ataque de precisión. Su función actual estaría centrada en respaldar los esfuerzos de Estados Unidos para impedir que Irán rompa el bloqueo marítimo y para neutralizar amenazas como bases de misiles costeras o embarcaciones rápidas utilizadas para colocar minas navales.

La administración del presidente Donald Trump mantiene así una estrategia basada en el desgaste económico y militar de Irán. El objetivo sería sostener la presión hasta que Teherán acepte las condiciones planteadas por Washington o hasta que el impacto sobre el mercado energético internacional genere nuevas dinámicas de negociación.

El USS Boxer, buque anfibio de EEUU. Foto: X/@sentdefender

Los expertos señalan que los cerca de 4.000 marines que llegaron a estar desplegados entre el Boxer y el Tripoli representaban una fuerza insuficiente para una invasión de gran escala, por lo que su valor era principalmente simbólico y disuasorio. En ese contexto, la salida del Boxer puede interpretarse más como una señal de ajuste táctico que como una desescalada real.

Además, la reubicación del buque hacia el Mar del Sur de China refleja otra prioridad estratégica de Washington: la creciente competencia con China en una de las regiones más disputadas del planeta. De este modo, Estados Unidos busca mantener simultáneamente la presión sobre Irán sin descuidar su presencia militar en el Indo-Pacífico, considerado uno de los principales escenarios geopolíticos del siglo XXI.

Medio OrienteEstados UnidosIránBuque
Ezequiel Alippe
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