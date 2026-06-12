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Ni rojo ni negro: el color de uñas que es furor este invierno y combina con cualquier outfit

Se trata de un tono sofisticado que se posiciona como el favorito por su capacidad para aportar elegancia, adaptarse a cualquier look y favorecer a todo tipo de pieles.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Por qué las uñas burdeos mate son la gran apuesta del invierno 2026
Por qué las uñas burdeos mate son la gran apuesta del invierno 2026 Foto: Pinterest
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Con el cambio de estación, la paleta de colores y acabados para las uñas también deben elegirse cuidadosamente, ya que para algunas, es casi tan importante como la ropa. Y aunque la moda siempre fue llevar las uñas rojas o negras, este invierno 2026 se destaca por un color en especial: el burdeo mate, una versión sofisticada del clásico rojo oscuro que se impone en salones de belleza, redes sociales y pasarelas.

La combinación entre un tono profundo y un acabado sin brillo crea un efecto moderno y distinguido que resulta ideal para quienes buscan una manicura elegante y fácil de llevar en cualquier ocasión.

Por qué las uñas burdeos mate son la gran apuesta del invierno 2026 Foto: Pinterest

El burdeos es un color que nunca pasa de moda. Inspirado en los tonos del vino tinto, transmite sofisticación, personalidad y elegancia. Sin embargo, durante este invierno el acabado mate se convirtió en el gran diferencial. Al eliminar el brillo tradicional, las uñas adquieren una apariencia más refinada y contemporánea que encaja perfectamente con los looks de la temporada.

Además, este color acompaña firmemente la tendencia de moda invernal de este año, que está dominada por tonos neutros, prendas de cuero, tejidos gruesos, abrigos colores tierra y un look rockero y chic.

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Por qué las uñas burdeos mate son la gran apuesta del invierno 2026 Foto: Pinterest

Burdeo mate: el color que estiliza las uñas y convierte un look ocasional en elegante

Uno de los principales motivos por el cual se recomeinda usar el burdeo mate es su capacidad para generar un efecto visual favorecedor. De hecho, los mejores estilistas indican que los tonos oscuros suelen ayudar a que las uñas se vean más definidas y elegantes, mientras que el acabado mate aporta una sensación de sofisticación que estiliza las manos de forma natural.

Por eso, esta opción suele ser especialmente elegida por quienes buscan una manicura discreta pero con presencia, capaz de realzar cualquier look sin llamar excesivamente la atención.

Por qué las uñas burdeos mate son la gran apuesta del invierno 2026 Foto: Pinterest

Cómo lograr que el acabado mate dure más

El efecto mate requiere algunos cuidados específicos para mantenerse impecable:

  1. Aplicar una base protectora antes del esmalte para evitar manchas y mejorar la duración.
  2. Usar esmalte burdeos de buena calidad en dos capas finas para lograr un color uniforme.
  3. Finalizar con top coat mate, indispensable para conseguir el acabado aterciopelado característico.
  4. Evitar el contacto excesivo con agua caliente y productos abrasivos durante las primeras horas después de la manicura.
  5. Hidratar las cutículas diariamente para que las manos luzcan más prolijas y elegantes.

Con estos cuidados, la manicura puede mantenerse intacta durante varios días sin perder intensidad ni textura.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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