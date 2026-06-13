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No es la keratina: el ingrediente de cocina que ayuda a eliminar el frizz y deja el cabello brillante de forma natural

Se trata de un producto económico y popular que puede mejorar la apariencia del cabello sin recurrir a químicos agresivos o a varias horas en la peluquería.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Cómo cuidar el pelo en invierno
Cómo cuidar el pelo en invierno Foto: Magnific.
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Mantener el cabello siempre brillante y libre de frizz es uno de los principales retos durante el invierno, ya que la humedad, la falta de sol y el frío suelen encrespar la fibra capilar. Y si bien la keratina y los tratamientos con colágeno suelen estar en auge gracias a sus maravillosos resultados, pocos saben que hay un elemento de cocina que podría ayudar a domar el pelo rebelde.

Entre las alternativas que se hacen virales en las redes sociales, muchos apuntan al aceite de coco como la solución definitiva para tener el pelo siempre sedoso y con brillo. Gracias a sus propiedades hidratantes y nutritivas, se convirtió en uno de los aliados favoritos para quienes buscan reducir el encrespamiento y mejorar el aspecto general del cabello.

Cómo usar el aceite de coco en el cabello Foto: Freepik

Por qué el aceite de coco ayuda a controlar el frizz

El frizz suele aparecer cuando el cabello pierde hidratación o cuando la humedad ambiental altera la estructura de la fibra capilar, algo que suele ser muy común durante los frios meses del invierno o luego de una temporada intensa de lluvia. En ese contexto, el aceite de coco puede actuar como una barrera protectora que ayuda a retener la humedad natural del pelo y a mejorar su apariencia.

Además, este ingrediente contiene ácidos grasos que penetran en la fibra capilar, contribuyendo a reducir el quiebre y aportando mayor suavidad y brillo. Por eso, muchas personas lo utilizan como una alternativa natural para conseguir un cabello más manejable y con un aspecto más saludable.

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Si bien no reemplaza de manera permanente a un alisado profesional, puede ayudar a que el cabello luzca más ordenado, hidratado y menos propenso al encrespamiento sin necesidad de pasar por la peluquería y gastar mucho dinero.

Cómo usar el aceite de coco en el cabello Foto: Freepik

Paso a paso: cómo aplicar aceite de coco en el pelo

Para aprovechar sus beneficios, los especialistas recomiendan utilizarlo como mascarilla capilar:

  • Si el aceite está sólido, calentarlo suavemente a baño María.
  • Peinar el cabello seco para eliminar nudos.
  • Aplicar el producto desde la mitad del largo hacia las puntas, evitando las raíces.
  • Distribuirlo mechón por mechón para lograr una cobertura uniforme.
  • Dejar actuar entre dos y tres horas.
  • Lavar el cabello con shampoo y dejar secar naturalmente.
  • La constancia es clave para observar resultados, ya que el efecto hidratante se potencia con aplicaciones regulares.
Pelo con frizz Foto: Pinterest

Además del aceite de coco, existen otros productos caseros que suelen utilizarse para combatir el frizz y aportar brillo. Entre ellos se destacan la miel, el aloe vera y el vinagre de manzana, ingredientes que ayudan a mantener la hidratación y favorecen una apariencia más suave y manejable.

Sin embargo, los expertos recuerdan que cada tipo de cabello responde de manera diferente, por lo que siempre es recomendable probar cualquier tratamiento natural con moderación y suspender su uso ante cualquier reacción adversa.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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