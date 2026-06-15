Bélgica vs. Egipto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Bélgica recibe a Egipto por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Seattle y el pitazo inicial se escuchará a las 16:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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Agenda Mundial 2026:todos los partidos del lunes 15 de junio de los grupos G y H, horarios y dónde verlos
La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 sigue su rumbo con el debut de la España de Lamine Yamal, la Uruguay de Marcelo Bielsa y la Nueva Zelanda de Tim Payne. Hora, dónde ver los partidos y todo lo que tenés que saber.
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Bélgica vs Egipto en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Bélgica y Egipto por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.