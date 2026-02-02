Canal 26
lunes, 2 de febrero de 2026, 03:11
Buena suerte.
Buena suerte. Foto: Pexels

Comienza una nueva semana, y para cualquier desafío que nos espere, es bueno conocer cuáles son nuestros números de la suerte para este lunes 2 de febrero de 2026.

Los números de nuestro signo pueden servirnos ocmo señales para tomar decisiones, como cifras clave para definir horarios, citas, y cantidades. Tené en mente los tuyos y aplicalos en el día a día como quieras para tener buena energía.

Los números de la suerte del lunes 2 de febrero de 2026, signo por signo

  • Aries: 6, 18, 25, 34, 41
  • Tauro: 1, 12, 23, 37, 45
  • Géminis: 8, 16, 27, 32, 44
  • Cáncer: 4, 15, 21, 39, 48
  • Leo: 7, 14, 26, 35, 42
  • Virgo: 3, 11, 24, 33, 49
  • Libra: 5, 17, 28, 36, 40
  • Escorpio: 2, 10, 29, 38, 46
  • Sagitario: 9, 19, 22, 31, 47
  • Capricornio: 6, 13, 20, 34, 45
  • Acuario: 8, 18, 27, 30, 43
  • Piscis: 1, 12, 25, 37, 50

Consejos para jugar números

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tu otros números personales como tu fecha de nacimiento.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal