Buena suerte. Foto: Pexels

Comienza una nueva semana, y para cualquier desafío que nos espere, es bueno conocer cuáles son nuestros números de la suerte para este lunes 2 de febrero de 2026.

Los números de nuestro signo pueden servirnos ocmo señales para tomar decisiones, como cifras clave para definir horarios, citas, y cantidades. Tené en mente los tuyos y aplicalos en el día a día como quieras para tener buena energía.

Los números de la suerte del lunes 2 de febrero de 2026, signo por signo

Aries: 6, 18, 25, 34, 41

Tauro: 1, 12, 23, 37, 45

Géminis: 8, 16, 27, 32, 44

Cáncer: 4, 15, 21, 39, 48

Leo: 7, 14, 26, 35, 42

Virgo: 3, 11, 24, 33, 49

Libra: 5, 17, 28, 36, 40

Escorpio: 2, 10, 29, 38, 46

Sagitario: 9, 19, 22, 31, 47

Capricornio: 6, 13, 20, 34, 45

Acuario: 8, 18, 27, 30, 43

Piscis: 1, 12, 25, 37, 50

Consejos para jugar números

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tu otros números personales como tu fecha de nacimiento.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros