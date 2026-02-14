Esta Luna Nueva pueden comenzar nuevos romances. Foto: Pexels.

Hoy sábado 14 de febrero es San Valentín, el Día de los Enamorados. Y los números de la suerte de cada signo del zodíaco pueden serte útiles a la hora de planear alguna sorpresa para tu amor.

Los números de la suerte de cada signo para el sábado 14 de febrero de 2026

Aries: 3, 17, 24, 38, 45

Tauro: 6, 14, 22, 31, 49

Géminis: 9, 18, 27, 36, 42

Cáncer: 2, 11, 25, 33, 47

Leo: 5, 16, 28, 34, 41

Virgo: 7, 19, 23, 37, 44

Libra: 4, 15, 29, 32, 48

Escorpio: 8, 13, 26, 35, 43

Sagitario: 1, 12, 21, 39, 46

Capricornio: 10, 20, 30, 40, 50

Acuario: 6, 18, 24, 33, 45

Piscis: 3, 14, 27, 38, 49

Cómo usar los números de la suerte en San Valentín

Podés usarlos como un recurso simbólico o lúdico.

Regalos personalizados para tu amor

Elegí una joya, carta o detalle que incluya el número de la suerte grabado.

Regalá una planta o flores en la cantidad que coincida con ese número.

Armá una caja sorpresa con esa cantidad de pequeños obsequios.

Planeá una cita o plan romántico

Reservá mesa a una hora que incluya el número (por ejemplo, 20:24 si tu número es 24).

Elegí el día 14 y sumá un gesto extra relacionado con tu cifra personal (14 + tu número).

Prepará una lista de canciones con esa cantidad exacta de temas.

Juegos en pareja

Escriban cada uno cinco deseos y elijan el que coincida con su número.

Hagan una dinámica tipo “preguntas íntimas”: tantas preguntas como indique el número.

Organicen un sorteo simbólico entre ustedes (una sorpresa, una escapada, una cena).

Primera cita - San Valentin

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros