sábado, 14 de febrero de 2026, 03:12
Esta Luna Nueva pueden comenzar nuevos romances. Foto: Pexels.
Esta Luna Nueva pueden comenzar nuevos romances. Foto: Pexels.

Hoy sábado 14 de febrero es San Valentín, el Día de los Enamorados. Y los números de la suerte de cada signo del zodíaco pueden serte útiles a la hora de planear alguna sorpresa para tu amor.

Los números de la suerte de cada signo para el sábado 14 de febrero de 2026

  • Aries: 3, 17, 24, 38, 45
  • Tauro: 6, 14, 22, 31, 49
  • Géminis: 9, 18, 27, 36, 42
  • Cáncer: 2, 11, 25, 33, 47
  • Leo: 5, 16, 28, 34, 41
  • Virgo: 7, 19, 23, 37, 44
  • Libra: 4, 15, 29, 32, 48
  • Escorpio: 8, 13, 26, 35, 43
  • Sagitario: 1, 12, 21, 39, 46
  • Capricornio: 10, 20, 30, 40, 50
  • Acuario: 6, 18, 24, 33, 45
  • Piscis: 3, 14, 27, 38, 49

Cómo usar los números de la suerte en San Valentín

Podés usarlos como un recurso simbólico o lúdico.

Regalos personalizados para tu amor

  • Elegí una joya, carta o detalle que incluya el número de la suerte grabado.
  • Regalá una planta o flores en la cantidad que coincida con ese número.
  • Armá una caja sorpresa con esa cantidad de pequeños obsequios.

Planeá una cita o plan romántico

  • Reservá mesa a una hora que incluya el número (por ejemplo, 20:24 si tu número es 24).
  • Elegí el día 14 y sumá un gesto extra relacionado con tu cifra personal (14 + tu número).
  • Prepará una lista de canciones con esa cantidad exacta de temas.

Juegos en pareja

  • Escriban cada uno cinco deseos y elijan el que coincida con su número.
  • Hagan una dinámica tipo “preguntas íntimas”: tantas preguntas como indique el número.
  • Organicen un sorteo simbólico entre ustedes (una sorpresa, una escapada, una cena).
Primera cita - San Valentin
Primera cita - San Valentin

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal