Havanna lanzó el alfajor de Lionel Messi: cómo es la edición especial que llega para el Mundial 2026

Havanna presentó una edición especial junto a Lionel Messi y despertó el entusiasmo de los fanáticos a pocos días del Mundial 2026. Foto: X (@Havanna_arg) | Mejorada con IA para Canal26.com.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una de las marcas más emblemáticas de Argentina decidió unir fuerzas con uno de los máximos ídolos deportivos del país dentro de la sección de chocolates y golosinas.

Havanna anunció el lanzamiento de una edición especial de alfajores desarrollada junto a Lionel Messi, una colaboración que ya genera expectativa entre fanáticos del fútbol y amantes de los clásicos productos argentinos.

La campaña de lanzamiento incluyó una emotiva imagen del capitán argentino acompañada por la frase: "Para el que jugaba por alfajores mucho antes de hacerlo por la gloria". Foto: X / @Havanna_arg.

La iniciativa forma parte de una alianza global entre la compañía marplatense y la marca LEO, creada por el capitán de la Selección Argentina. Bajo el sello “Havanna x LEO”, ambas marcas buscarán combinarse en esta preparación pensada para los más dulceros.

El anuncio fue acompañado por una campaña que rápidamente se viralizó en redes sociales y que incluyó una imagen de Messi junto a una nostálgica frase: “Para el que jugaba por alfajores mucho antes de hacerlo por la gloria”.

¿Cómo es el nuevo alfajor Havanna x Leo Messi?

La primera edición especial de esta colaboración estará compuesta por mini alfajores de chocolate semiamargo rellenos con dulce de leche, una combinación que remite a uno de los sabores más tradicionales de la marca.

El nuevo producto combina mini alfajores de chocolate semiamargo con dulce de leche y un diseño exclusivo bajo el sello “Havanna x LEO”. Foto: X (Twitter).

El producto llegará al mercado en una presentación exclusiva diseñada especialmente para la ocasión. El empaque se distingue por su color dorado y por incorporar tanto el logo de Havanna como la identidad visual de la marca LEO, vinculada al astro rosarino.

La propuesta apunta a unir dos símbolos profundamente asociados con la cultura argentina: por un lado, uno de los alfajores más reconocidos del país y, por otro, el futbolista que llevó a la Selección Argentina a conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Desde la empresa explicaron que el lanzamiento busca reflejar valores que identifican tanto a la marca como al capitán argentino. Según comunicó la compañía en sus redes sociales, “hay personas que representan mucho más que el lugar donde nacieron. Representan una forma de sentir, de soñar, de no rendirse. Leo Messi es una de ellas. Hoy se une a otro clásico argentino. Bienvenido Leo Messi”.

La colaboración une a dos íconos argentinos en una apuesta que busca celebrar la identidad nacional y los valores asociados a Messi. Foto: NA

¿Dónde se podrá comprar el nuevo alfajor de Lionel Messi?

La expectativa por el producto comenzó a crecer apenas se conoció el anuncio oficial. Para quienes desean probar esta edición especial, la espera no será demasiado larga.

Havanna confirmó que los mini alfajores Havanna x LEO estarán disponibles próximamente en todos los locales de la marca en Argentina.

La edición limitada estará disponible próximamente en los locales de Havanna y apunta tanto al público local como a los turistas que visitan el país. Foto: Tripadvisor.

Además, al tratarse de una alianza de alcance internacional, la compañía espera que el lanzamiento tenga una importante repercusión tanto entre consumidores locales como entre turistas que buscan llevarse un producto representativo del país.

Con esta nueva apuesta comercial, Havanna suma una colaboración de alto impacto. Y con Lionel Messi como protagonista, todo indica que el nuevo alfajor tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los más solicitados de cara al Mundial 2026.