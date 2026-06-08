Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Havanna lanzó el alfajor de Lionel Messi: cómo es la edición especial que llega para el Mundial 2026

La tradicional marca argentina presentó una edición especial en alianza con el capitán de la Selección, el cual incluye un diseño exclusivo y un guiño a la historia del astro rosarino. Cómo es el nuevo producto, qué contiene y cuándo llegará a los locales.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 16:46
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Havanna presentó una edición especial junto a Lionel Messi y despertó el entusiasmo de los fanáticos a pocos días del Mundial 2026.
Havanna presentó una edición especial junto a Lionel Messi y despertó el entusiasmo de los fanáticos a pocos días del Mundial 2026. Foto: X (@Havanna_arg) | Mejorada con IA para Canal26.com.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una de las marcas más emblemáticas de Argentina decidió unir fuerzas con uno de los máximos ídolos deportivos del país dentro de la sección de chocolates y golosinas.

Havanna anunció el lanzamiento de una edición especial de alfajores desarrollada junto a Lionel Messi, una colaboración que ya genera expectativa entre fanáticos del fútbol y amantes de los clásicos productos argentinos.

La campaña de lanzamiento incluyó una emotiva imagen del capitán argentino acompañada por la frase: "Para el que jugaba por alfajores mucho antes de hacerlo por la gloria". Foto: X / @Havanna_arg.

La iniciativa forma parte de una alianza global entre la compañía marplatense y la marca LEO, creada por el capitán de la Selección Argentina. Bajo el sello “Havanna x LEO”, ambas marcas buscarán combinarse en esta preparación pensada para los más dulceros.

El anuncio fue acompañado por una campaña que rápidamente se viralizó en redes sociales y que incluyó una imagen de Messi junto a una nostálgica frase: “Para el que jugaba por alfajores mucho antes de hacerlo por la gloria”.

Contenido Recomendado

Se supo cuánto cuesta el nuevo alfajor Rubí de Guaymallén:el lanzamiento más esperado ya tiene precio en los kioscos

Se supo cuánto cuesta el nuevo alfajor Rubí de Guaymallén: el lanzamiento más esperado ya tiene precio en los kioscos

Fantoche lanzó sus nuevos alfajores Origen:cómo son, qué trae cada sabor y cuánto podrían costar en kioscos

Fantoche lanzó sus nuevos alfajores Origen: cómo son, qué trae cada sabor y cuánto podrían costar en kioscos

¿Cómo es el nuevo alfajor Havanna x Leo Messi?

La primera edición especial de esta colaboración estará compuesta por mini alfajores de chocolate semiamargo rellenos con dulce de leche, una combinación que remite a uno de los sabores más tradicionales de la marca.

El nuevo producto combina mini alfajores de chocolate semiamargo con dulce de leche y un diseño exclusivo bajo el sello “Havanna x LEO”. Foto: X (Twitter).

El producto llegará al mercado en una presentación exclusiva diseñada especialmente para la ocasión. El empaque se distingue por su color dorado y por incorporar tanto el logo de Havanna como la identidad visual de la marca LEO, vinculada al astro rosarino.

La propuesta apunta a unir dos símbolos profundamente asociados con la cultura argentina: por un lado, uno de los alfajores más reconocidos del país y, por otro, el futbolista que llevó a la Selección Argentina a conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Desde la empresa explicaron que el lanzamiento busca reflejar valores que identifican tanto a la marca como al capitán argentino. Según comunicó la compañía en sus redes sociales, “hay personas que representan mucho más que el lugar donde nacieron. Representan una forma de sentir, de soñar, de no rendirse. Leo Messi es una de ellas. Hoy se une a otro clásico argentino. Bienvenido Leo Messi”.

La colaboración une a dos íconos argentinos en una apuesta que busca celebrar la identidad nacional y los valores asociados a Messi. Foto: NA

¿Dónde se podrá comprar el nuevo alfajor de Lionel Messi?

La expectativa por el producto comenzó a crecer apenas se conoció el anuncio oficial. Para quienes desean probar esta edición especial, la espera no será demasiado larga.

Havanna confirmó que los mini alfajores Havanna x LEO estarán disponibles próximamente en todos los locales de la marca en Argentina.

La edición limitada estará disponible próximamente en los locales de Havanna y apunta tanto al público local como a los turistas que visitan el país. Foto: Tripadvisor.

Además, al tratarse de una alianza de alcance internacional, la compañía espera que el lanzamiento tenga una importante repercusión tanto entre consumidores locales como entre turistas que buscan llevarse un producto representativo del país.

Con esta nueva apuesta comercial, Havanna suma una colaboración de alto impacto. Y con Lionel Messi como protagonista, todo indica que el nuevo alfajor tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los más solicitados de cara al Mundial 2026.

AlfajorHavannaLionel MessiMundial 2026
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Lo último
También podría interesarte
Política

Atención jubilados:qué se sabe del paro de médicos y odontólogos de PAMI en medio del conflicto por falta de pago

Atención jubilados: qué se sabe del paro de médicos y odontólogos de PAMI en medio del conflicto por falta de pago

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido:el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

La reforma electoral, en pausa:el Gobierno no consigue respaldo para eliminar las PASO y se retrasa el debate en el Senado

Cazas F-16:pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

Policiales

Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba:Caputo estaba reunido con el expresidente de Colombia

Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba: Caputo estaba reunido con el expresidente de Colombia

Cuánto dinero necesitó ganar una familia para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires durante mayo 2026

El sticker que puede abaratar tu factura de luz:cómo leer la etiqueta de eficiencia energética de los electrodomésticos

Todo sobre el aguinaldo 2026:fecha de cobro, cálculo y beneficiarios

Internacionales

El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia:cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia: cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

La megaconstrucción de 400 km que unirá España y Francia:qué es el hidroducto submarino que transformará la energía en Europa

Elecciones en Perú:avanza el conteo oficial de votos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, voto a voto

Avanza la desdolarización:se prohibirán todas las transacciones y el uso de billetes en 11 países