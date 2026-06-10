¿Cuál es mejor para tu pelo?: la diferencia entre sérum y aceite capilar que seguro no sabías

Sérum y aceite capilar Foto: Pinterest

El cuidado del cabello es muy importante, ya que no solamente ayuda al aspecto físico, sino que también es un signo de salud. Por eso, para muchos, los sérums y los aceites se convirtieron en productos infaltables para mantener el pelo sedoso, sano y protegido todos los días. Sin embargo, aunque muchas veces se los utiliza como sinónimos, cumplen funciones diferentes y están pensados para necesidades específicas.

Elegir entre un sérum o un aceite capilar dependerá del tipo de pelo, del resultado que se busca y del estado de la fibra capilar. Conocer sus diferencias puede marcar la diferencia entre una melena opaca y encrespada y un cabello suave, hidratado y con movimiento.

Sérum y aceite capilar Foto: Pinterest

Qué es un sérum capilar y para qué sirve

El sérum capilar es un tratamiento de textura ligera que suele estar formulado con siliconas, vitaminas, antioxidantes y otros activos que se utilizan pra proteger y embellecer la estructura del pelo.

Su principal función es actuar sobre la superficie de la fibra capilar, creando una película protectora que ayuda a controlar el frizz, aportar brillo y proteger el pelo del calor de secadores, planchitas o rizadores.

Sérum capilar Foto: Pinterest

Además, muchos sérums ayudan a sellar las puntas abiertas y facilitan el peinado, por lo que son especialmente recomendados para cabellos dañados, teñidos o expuestos con frecuencia a herramientas térmicas. Entre sus principales beneficios se destacan:

Reduce el frizz y la electricidad estática.

Aporta brillo inmediato.

Protege frente al calor.

Ayuda a desenredar el cabello.

Mejora la apariencia de las puntas abiertas.

Qué es un aceite capilar y cuáles son sus beneficios

A diferencia del sérum, el aceite capilar tiene una función más nutritiva y reparadora. Suelen estar elaborados a base de ingredientes naturales como aceite de argán, coco, jojoba, almendras o palta, que penetran en la fibra capilar para aportar hidratación y nutrición profunda.

Los aceites son ideales para cabellos secos, quebradizos o castigados por procesos químicos como tinturas, decoloraciones o alisados. Su uso regular ayuda a fortalecer el pelo, reducir la rotura y mejorar la elasticidad de la fibra capilar. Entre sus beneficios más destacados figuran:

Nutre e hidrata profundamente.

Ayuda a reparar el daño capilar.

Reduce la sequedad y las puntas abiertas.

Aporta suavidad y elasticidad.

Protege frente a agresiones externas.

Aceite capilar Foto: Pinterest

Sérum o aceite capilar: cuál elegir según tu tipo de pelo

No existe una opción universalmente mejor que la otra. La elección dependerá de las necesidades específicas de cada cabello. Por ejemplo, si el principal problema es el frizz o la falta de brillo, el sérum puede ser una alternativa viable para controlar el pelo sin aportarle peso ni sensación grasa.

En cambio, si tu pelo está reseco, dañado o necesita una reparación más profunda, el aceite capilar puede ofrecer mejores resultados gracias a su capacidad nutritiva. Las personas con cabello fino suelen beneficiarse más con sérums ligeros, mientras que quienes tienen cabello grueso, rizado o muy seco pueden aprovechar mejor los aceites.

Sérum y aceite capilar Foto: Pinterest

¿Se pueden usar juntos?

Los expertos coinciden en que ambos productos pueden complementarse perfectamente dentro de una rutina de cuidado capilar. Una opción habitual consiste en aplicar unas gotas de aceite sobre medios y puntas como tratamiento nutritivo y, posteriormente, utilizar un sérum para controlar el encrespamiento y proteger el cabello del calor.

Utilizados de manera adecuada, tanto el sérum como el aceite capilar pueden convertirse en aliados fundamentales para conseguir un cabello más saludable, brillante y resistente.