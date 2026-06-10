Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Cuál es mejor para tu pelo?: la diferencia entre sérum y aceite capilar que seguro no sabías

Aunque ambos ayudan a mejorar la salud del cabello, cumplen funciones distintas. Cómo elegir el tratamiento adecuado según tu tipo de pelo y qué beneficios aporta cada uno.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Sérum y aceite capilar
Sérum y aceite capilar Foto: Pinterest
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El cuidado del cabello es muy importante, ya que no solamente ayuda al aspecto físico, sino que también es un signo de salud. Por eso, para muchos, los sérums y los aceites se convirtieron en productos infaltables para mantener el pelo sedoso, sano y protegido todos los días. Sin embargo, aunque muchas veces se los utiliza como sinónimos, cumplen funciones diferentes y están pensados para necesidades específicas.

Elegir entre un sérum o un aceite capilar dependerá del tipo de pelo, del resultado que se busca y del estado de la fibra capilar. Conocer sus diferencias puede marcar la diferencia entre una melena opaca y encrespada y un cabello suave, hidratado y con movimiento.

Sérum y aceite capilar
Sérum y aceite capilar Foto: Pinterest

Qué es un sérum capilar y para qué sirve

El sérum capilar es un tratamiento de textura ligera que suele estar formulado con siliconas, vitaminas, antioxidantes y otros activos que se utilizan pra proteger y embellecer la estructura del pelo.

Su principal función es actuar sobre la superficie de la fibra capilar, creando una película protectora que ayuda a controlar el frizz, aportar brillo y proteger el pelo del calor de secadores, planchitas o rizadores.

Contenido Recomendado

Rutina de 3 pasos para el cuero cabelludo:la clave para tener el pelo largo y sedoso a cualquier edad

Rutina de 3 pasos para el cuero cabelludo: la clave para tener el pelo largo y sedoso a cualquier edad

Cuidá tu cabello:el producto milagroso que hay que ponerse en el pelo antes de usar la planchita

Cuidá tu cabello: el producto milagroso que hay que ponerse en el pelo antes de usar la planchita
Sérum y aceite capilar
Sérum capilar Foto: Pinterest

Además, muchos sérums ayudan a sellar las puntas abiertas y facilitan el peinado, por lo que son especialmente recomendados para cabellos dañados, teñidos o expuestos con frecuencia a herramientas térmicas. Entre sus principales beneficios se destacan:

  • Reduce el frizz y la electricidad estática.
  • Aporta brillo inmediato.
  • Protege frente al calor.
  • Ayuda a desenredar el cabello.
  • Mejora la apariencia de las puntas abiertas.

Qué es un aceite capilar y cuáles son sus beneficios

A diferencia del sérum, el aceite capilar tiene una función más nutritiva y reparadora. Suelen estar elaborados a base de ingredientes naturales como aceite de argán, coco, jojoba, almendras o palta, que penetran en la fibra capilar para aportar hidratación y nutrición profunda.

Los aceites son ideales para cabellos secos, quebradizos o castigados por procesos químicos como tinturas, decoloraciones o alisados. Su uso regular ayuda a fortalecer el pelo, reducir la rotura y mejorar la elasticidad de la fibra capilar. Entre sus beneficios más destacados figuran:

  • Nutre e hidrata profundamente.
  • Ayuda a reparar el daño capilar.
  • Reduce la sequedad y las puntas abiertas.
  • Aporta suavidad y elasticidad.
  • Protege frente a agresiones externas.
Sérum y aceite capilar
Aceite capilar Foto: Pinterest

Sérum o aceite capilar: cuál elegir según tu tipo de pelo

No existe una opción universalmente mejor que la otra. La elección dependerá de las necesidades específicas de cada cabello. Por ejemplo, si el principal problema es el frizz o la falta de brillo, el sérum puede ser una alternativa viable para controlar el pelo sin aportarle peso ni sensación grasa.

En cambio, si tu pelo está reseco, dañado o necesita una reparación más profunda, el aceite capilar puede ofrecer mejores resultados gracias a su capacidad nutritiva. Las personas con cabello fino suelen beneficiarse más con sérums ligeros, mientras que quienes tienen cabello grueso, rizado o muy seco pueden aprovechar mejor los aceites.

Sérum y aceite capilar
Sérum y aceite capilar Foto: Pinterest

¿Se pueden usar juntos?

Los expertos coinciden en que ambos productos pueden complementarse perfectamente dentro de una rutina de cuidado capilar. Una opción habitual consiste en aplicar unas gotas de aceite sobre medios y puntas como tratamiento nutritivo y, posteriormente, utilizar un sérum para controlar el encrespamiento y proteger el cabello del calor.

Utilizados de manera adecuada, tanto el sérum como el aceite capilar pueden convertirse en aliados fundamentales para conseguir un cabello más saludable, brillante y resistente.

PeloTendenciaCabello
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Lo último
También podría interesarte
Política

Daga Atlántica 2026:uno por uno, los puntos más relevantes del mayor ejercicio de Fuerzas Especiales entre Argentina y Estados Unidos

Daga Atlántica 2026: uno por uno, los puntos más relevantes del mayor ejercicio de Fuerzas Especiales entre Argentina y Estados Unidos

El histórico aval de la Cámara Nacional Electoral que te permitirá proponer tus propias leyes:de qué se trata la nueva prueba piloto

Reunión clave para definir el acuerdo entre el Gobierno y las universidades:de cuánto será el aumento salarial a negociar

Negociaciones clave en el Senado:qué cambios prometió el Gobierno para cerrar la Ley de Propiedad Privada

Economía

El Mercado Central renovó sus precios:una por una, todas las ofertas en carnes, lácteos y almacén de esta semana

El Mercado Central renovó sus precios: una por una, todas las ofertas en carnes, lácteos y almacén de esta semana

Se oficializó el aumento para empleadas domésticas:cuánto cobrará cada categoría durante junio y julio 2026

Cuál es el megaproyecto minero de Argentina para convertirse en potencia mundial del cobre

La industria y la construcción volvieron a caer en abril 2026:cuáles fueron los sectores más afectados

Internacionales

El avión de combate que no va más:por qué fracasó el caza europeo de sexta generación que buscaba desafiar a Estados Unidos y China

El avión de combate que no va más: por qué fracasó el caza europeo de sexta generación que buscaba desafiar a Estados Unidos y China

Trump y una nueva amenaza contra Irán:“Tardaron demasiado en negociar un acuerdo y ahora tendrán que pagar las consecuencias”

Sin saberlo:usuarios de Pokémon Go capacitaron a drones de las fuerzas armadas de Estados Unidos

El megaproyecto ferroviario más ambicioso de Egipto:no tiene conductores, abarca más de 50 km y recorre el desierto en 60 minutos