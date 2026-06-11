Adorni presentó su declaración jurada: dijo que ganó USD 300.000 con Bitcoin y dio detalles de su patrimonio familiar

El Gobierno anunció la caída de la denominada “PYME del delito”. Foto: Presidencia

Más de un mes después de que el presidente Javier Milei anunciara que Manuel Adorni ya tenía “lista para presentar” su declaración jurada de bienes, el jefe de Gabinete finalmente cargó este miércoles por la noche en el portal de ARCA y también ante la Oficina Anticorrupción el detalle de sus ingresos y su patrimonio.

El jefe de Gabinete admitió haber omitido 500.000 dólares en sus declaraciones juradas anteriores, producto de supuestas inversiones de dinero en bitcoins. Según explicó, invirtió unos USD 200.000 y ganó USD 300.000.

La presentación se da en un contexto marcado por las investigaciones judiciales que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Ambos expedientes están a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

Los datos fueron ingresados por un equipo de abogados y contadores que tuvieron que cargar durante varias horas en el sitio de la Agencia de Recaudación la rectificación de las Declaraciones Juradas presentadas ante ese organismo y la Oficina Anticorrupción en 2023 y 2024, más la del período 2025, que vence el 31 de julio.

“Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”, indicó el jefe de Gabinete en declaraciones al canal LN+.

Asimismo, Adorni remarcó: “Tenía que demostrar que no era chorro, así me lo dijo el abogado, y la única forma era presentando la Declaración Jurada".

“Al principio pensé en renunciar, fue el primer impulso, pero tuve un gran respaldo del presidente Javier Milei y de Karina (Milei)“, señaló.

“Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos esa suerte, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar", reveló el funcionario.

Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: NA

Por otra parte, se quejó porque en los últimos tres meses, desde que comenzó la polémica con su patrimonio lo “condenaron mediáticamente”, pero advirtió que “debía seguir los pasos judiciales” y por ese motivo no había dado explicaciones públicas sobre la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

“El objetivo no soy yo, el objetivo es el Presidente”, subrayó Adorni, y agregó: “El Presidente confió ciegamente, él sabe que soy decente y que soy un tipo de bien”.

Por otra parte, y con respecto a la casa que compró en el country Indio Cuá, expresó que la adquirió “para estar tranquilo” con su familia, después de algunos episodios que sufrió cuando vivía en un departamento del barrio porteño de Caballito.

“Fue un préstamo de un amigo, pusimos un plazo de un año en la hipoteca porque así lo establece la ley. Fue algo lícito y normal”, añadió, y al ser consultado por sus gastos con tarjeta de crédito “están protegidos por ley y son datos privados”.

Además, ratificó que planea retomar sus tradicionales ruedas de prensa en la Casa Rosada, en su otro rol como vocero del presidente Milei: “Apenas se resuelva este tema volveré con las conferencias”.

La última declaración

En la declaración anterior, entregada en marzo de 2025, el funcionario expuso un patrimonio integrado por propiedades inmobiliarias, tenencias en dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Según la documentación, declaró dos departamentos: uno adquirido en 2014 del cual posee el 50 por ciento de titularidad, valuado en 777.000 pesos, y otro comprado en 2016 consignado con una valuación de 3.652.682.

En el apartado financiero, informó la tenencia de 42.500 dólares en efectivo, monto que ya había sido consignado en presentaciones anteriores.

Además, declaró una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos con un saldo de 6.220 dólares. Según el formulario, ambos montos no registraron modificaciones respecto de la presentación previa.

La declaración patrimonial también incluyó 1.950.000 pesos en efectivo y detalló ingresos netos anuales por trabajo en relación de dependencia por 40,3 millones de pesos.

El formulario fue rubricado por el actual jefe de Gabinete bajo la fórmula de declaración jurada exigida por la normativa electoral de la Ciudad.