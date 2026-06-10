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Bajo un mismo techo pero en camas separadas

Cada vez más parejas eligen por no compartir la cama a la hora del descanso y, los que tienen la posibilidad, hasta optan por habitaciones separadas. El por qué de esta moda que crece.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Pareja que duerme en camas separadas.
Pareja que duerme en camas separadas. Foto: Imagen generada con IA de Canal 26
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En los últimos años, las parejas comenzaron a utilizar una modalidad de descanso que era impensada años atrás: dormir en camas separadas.

Lejos de ser una señal de conflicto, especialistas en sueño y psicólogos destacan que esta elección responde a la búsqueda de un descanso de mayor calidad.

Las diferencias en los horarios, los hábitos nocturnos, los ronquidos o incluso la temperatura ideal para dormir son factores que pueden afectar seriamente el sueño cuando se comparte la misma cama. La falta de descanso, a su vez, puede generar irritabilidad, estrés y tensiones en la convivencia diaria.

Ronquidos; roncar; sueño. Foto: Unsplash.
Ronquidos; roncar; sueño. Foto: Unsplash.

“La calidad del sueño es fundamental para la salud física y emocional. Dormir mal de manera constante puede impactar negativamente en la relación”, señalan expertos en descanso. En este sentido, dormir separados se presenta como una solución práctica que prioriza el bienestar individual sin necesariamente afectar el vínculo afectivo.

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Este fenómeno conocido como “divorcio del sueño” que fue adoptado principalmente por parejas jóvenes y de mediana edad que valoran su espacio personal. En lugar de seguir un modelo tradicional por inercia, estas personas optan por acuerdos que se ajusten mejor a sus necesidades reales.

Las posturas sobre la nueva moda

Sin embargo, la idea aún genera controversia. Para algunos, compartir la cama sigue siendo un símbolo de intimidad, cercanía y conexión emocional. Los críticos de esta tendencia sostienen que dormir separados podría fomentar el distanciamiento o reducir los momentos de contacto espontáneo.

No todas las personas amanecen de la misma manera. Foto: Unsplash.

Frente a esto, quienes adoptan esta modalidad aseguran que la clave está en el equilibrio. Muchas parejas combinan noches en camas separadas con momentos compartidos en otros horarios, como ver una película juntos, conversar antes de dormir o incluso alternar días en una misma cama. De esta manera, buscan mantener la conexión sin sacrificar el descanso.

Además, algunos terapeutas de pareja consideran que esta decisión puede ser positiva si surge del consenso y la comunicación. “No se trata de alejarse, sino de encontrar nuevas formas de cuidarse mutuamente”, explican. En ese sentido, el concepto de intimidad se amplía más allá del espacio físico compartido.

La creciente aceptación social de esta práctica también refleja cambios culturales más amplios. Las relaciones modernas tienden a ser más flexibles, priorizando el bienestar individual dentro del proyecto común. En este contexto, dormir en camas separadas deja de ser un tabú para convertirse en una opción más.

Dormir, sueño. Foto Freepik
A qué hora hay que despertarse para vivir más años y prevenir enfermedades, según la ciencia. Foto: Freepik.

En definitiva, la nueva “moda” de dormir separados no implica necesariamente una ruptura emocional, sino una redefinición de las dinámicas de pareja. Como en muchos aspectos de la vida en común, la clave parece estar en el diálogo, el respeto y la adaptación a las necesidades de cada persona.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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