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Tim Hodnicki, experto en electricidad: “Los 4 errores con los alargues que pueden provocar un incendio”

El presidente de Electrical Experts detalló las prácticas más riesgosas al usar alargues y protectores de sobretensión en casa y cómo prevenir accidentes.

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El experto identificó los cuatro errores más comunes que pueden terminar en un incendio.
El experto identificó los cuatro errores más comunes que pueden terminar en un incendio. Foto: Gemini
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Los alargues y las zapatillas eléctricas son parte del día a día en cualquier hogar, pero su uso incorrecto puede transformarse en un verdadero peligro. Así lo advirtió Tim Hodnicki, presidente de la empresa estadounidense Electrical Experts, quien identificó los cuatro errores más comunes que pueden terminar en un incendio.

Los electrodomésticos de alto consumo, un riesgo si no se conectan bien

Uno de los errores más frecuentes es enchufar electrodomésticos de alto consumo —como calefactores eléctricos, heladeras, microondas o aires acondicionados portátiles— a un protector de sobretensión o a una zapatilla.

Según Hodnicki, estos aparatos requieren más energía de la que estos dispositivos pueden manejar. “Si se requiere más energía de la que el protector de sobretensión está diseñado para facilitar, probablemente se calentará, se derretirá y/o provocará un incendio”, advirtió.

El experto identificó los cuatro errores más comunes que pueden terminar en un incendio. Foto: Gemini

La recomendación es clara: estos electrodomésticos deben ir siempre conectados directamente a la pared y nunca a un alargue o protector de sobretensión.

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No todos los alargues son iguales: diferencias clave y errores de uso

Otro error habitual es confundir un alargue con un protector de sobretensión. Hodnicki explicó que los alargues están pensados para un uso temporal, mientras que los protectores de sobretensión tienen componentes especiales para proteger los equipos ante subidas de voltaje.

El especialista remarcó que usar un alargue como solución permanente es peligroso. “Con el tiempo, el alargue perderá su capacidad para manejar adecuadamente el calor y aumentará el riesgo de incendio”, señaló. Si se necesita un punto de electricidad extra de manera fija, lo correcto es realizar una instalación eléctrica adecuada.

El peligro de los protectores de sobretensión viejos y el “daisy-chaining”

Hodnicki también alertó sobre el uso de protectores de sobretensión viejos o dañados. Si la luz indicadora del dispositivo está apagada, significa que ya no protege y los equipos quedan vulnerables. Además, recomendó reemplazar cualquier protector que presente grietas, roturas, decoloración o enchufes doblados.

El experto dio detalles sobre los problemas con los alargues. Foto: Gemini

El cuarto error es el llamado “daisy-chaining”, que consiste en conectar varios alargues o protectores entre sí para ganar longitud o más enchufes. Esta práctica puede provocar sobrecalentamiento y dañar los dispositivos conectados. En vez de unir alargues, Hodnicki aconsejó buscar otro tomacorriente o usar un alargue más largo y adecuado.

Las recomendaciones clave para evitar accidentes eléctricos

Para reducir riesgos, Hodnicki insistió en utilizar cada elemento eléctrico para la función para la que fue diseñado. Los electrodomésticos de alto consumo deben ir directo a la pared, los alargues no deben reemplazar una instalación fija y los protectores de sobretensión deben revisarse periódicamente y descartarse si presentan daños o si su luz indicadora deja de funcionar.

Revisar estos detalles puede marcar la diferencia y evitar accidentes graves en el hogar.

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