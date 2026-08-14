comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cómo ahuyentar palomas del balcón con papel aluminio: el truco casero que ayuda a mantenerlas alejadas

Este elemento puede convertirse en un aliado para evitar que las palomas se posen en el balcón. Cómo colocarlo y por qué sus reflejos pueden molestarlas.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Papel aluminio en balcones
Papel aluminio en balcones Foto: Gemini IA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en pisos altos en la ciudad, es muy probable que alguna vez las palomas se vuelvan visitantes frecuentes de tu balcón.Y una vez que encuentran un lugar cómodo y protegido, es común que vuelvan a posarse allí para descansar. Sin embargo, hay muchas personas que no quieren tener palomas cerca de la ventana y por ello, idearon un truco que rápidamente se hizo viral para espantarlas sin necesidad de lastimarlas.

Este truco casero es tan sencillo como económico: colocar tiras de papel aluminio en las barandas del balcón. La idea es aprovechar el reflejo de la luz y el movimiento del material para generar un estímulo que resulte incómodo para las aves, sin necesidad de recurrir a productos químicos.

Papel aluminio en balcones Foto: Gemini IA

¿Por qué envolver el balcón en papel aluminio ayuda a ahuyentar a las palomas?

Uno de los motivos por los que este método se hizo popular es su bajo costo. Además, no requiere productos químicos ni instalaciones complicadas y puede colocarse durante períodos determinados para observar si las aves dejan de utilizar ese espacio.

Para ponerlo en práctica, alcanza con cortar algunas tiras de aluminio y sujetarlas en la baranda, de manera que queden expuestas y puedan moverse con el viento. De hecho, el funcionamiento del truco se relaciona principalmente con los reflejos y el movimiento del aluminio. Cuando la luz del sol incide sobre la superficie metálica, puede producir destellos que llamen la atención de las aves. Al mismo tiempo, las tiras pueden moverse con el viento, sumando un estímulo visual inesperado.

Contenido Recomendado

Por qué no debés cerrar la puerta de la lavadora después de usarla:el error que te puede arruinar la ropa

Por qué no debés cerrar la puerta de la lavadora después de usarla: el error que te puede arruinar la ropa

Cada cuánto se riegan las orquídeas:guía sencilla para que tu planta se mantenga sana y con flores

Cada cuánto se riegan las orquídeas: guía sencilla para que tu planta se mantenga sana y con flores

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se trata de un método infalible. Las palomas pueden acostumbrarse a determinados estímulos, por lo que el efecto puede variar según el lugar y la cantidad de aves.

Papel aluminio en balcones Foto: Gemini IA

Para aumentar las posibilidades de que funcione, se pueden cambiar periódicamente las tiras de lugar o combinar el recurso con otras medidas preventivas, como evitar dejar restos de comida, mantener limpio el balcón y bloquear posibles sitios de anidación.

También es importante colocar el aluminio de manera segura, sin generar elementos que puedan caer hacia la calle o representar un peligro para personas, mascotas u otras aves.

En este sentido, el papel aluminio puede ser clave para mantener el balcón limpio, despejado y a las palomas alejadas por mucho tiempo sin necesidad de productos químicos u otros métodos que no garantizan resultados y que, además, pueden poner en riesgo la salud del ave.

Paso a paso: cómo colocar papel aluminio para ahuyentar palomas del balcón

  1. Cortá varias tiras de papel aluminioPrepará tiras de entre 20 y 30 centímetros de largo. No hace falta que queden perfectas, pero sí que tengan buen tamaño para moverse con el viento.
  2. Elegí las zonas donde se apoyan las palomasUbicá los lugares más frecuentes, como barandas, bordes de ventanas, macetas, esquinas del balcón o repisas.
  3. Colgá las tiras de aluminioSujetalas con cinta, hilo o precintos finos, dejando que queden sueltas para que puedan moverse. El reflejo del sol y el ruido del papel ayudan a espantarlas.
  4. Colocá algunos trozos sobre la barandaTambién podés envolver pequeñas partes de la baranda o apoyar pedazos de aluminio cerca de las macetas, siempre evitando tapar desagües o dañar superficies.
  5. Revisá el truco cada pocos díasControlá que el papel aluminio siga firme, limpio y brillante. Si se rompe, se ensucia o pierde efecto, conviene reemplazarlo por tiras nuevas.
  6. Combiná el método con limpieza frecuentePara mejores resultados, mantené el balcón limpio y evitá dejar restos de comida o agua, ya que eso puede atraer nuevamente a las palomas.
TipsCasaPaloma
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

F-16 y KC-135:la apuesta de Argentina para modernizar su Fuerza Aérea

F-16 y KC-135: la apuesta de Argentina para modernizar su Fuerza Aérea

Créditos en dólares para empresas y tasas para ahorristas:qué hay detrás de la nueva flexibilización del Gobierno anunciada por Caputo

Caputo profundizó en torno al récord de morosidad de las familias en Argentina:“No hay que confundir empatía con las políticas públicas”

Una figura cercana a Milei lanzó una inesperada frase de cara a las elecciones presidenciales de 2027:“Faltan votos”

Economía

La inflación, por encima del 2% en julio:qué factores impulsaron la suba del IPC tras meses a la baja

La inflación, por encima del 2% en julio: qué factores impulsaron la suba del IPC tras meses a la baja

Vouchers Educativos 2026:el Gobierno cambió una regla clave y alivió a miles de familias con cuotas impagas

El millonario negocio del calamar en Malvinas:empresas gallegas, cuotas por 25 años y más de 42.000 toneladas capturadas

Inflación:tras el repunte de julio, los economistas anticipan meses cerca del 2%

Internacionales

Colombia elevó a 281 el número de muertos tras el terremoto:entre la búsqueda de desaparecidos y la reactivación económica

Colombia elevó a 281 el número de muertos tras el terremoto: entre la búsqueda de desaparecidos y la reactivación económica

El millonario negocio del calamar en Malvinas:empresas gallegas, cuotas por 25 años y más de 42.000 toneladas capturadas

Brasil anunció un proceso de represalias comerciales contra Estados Unidos y se tensa aún más la relación entre Lula y Trump

La guerra en Ucrania enciende una alarma en Colombia:grupos armados buscan aprender el uso militar de drones