Cómo ahuyentar palomas del balcón con papel aluminio: el truco casero que ayuda a mantenerlas alejadas

Papel aluminio en balcones Foto: Gemini IA

Si vivís en pisos altos en la ciudad, es muy probable que alguna vez las palomas se vuelvan visitantes frecuentes de tu balcón.Y una vez que encuentran un lugar cómodo y protegido, es común que vuelvan a posarse allí para descansar. Sin embargo, hay muchas personas que no quieren tener palomas cerca de la ventana y por ello, idearon un truco que rápidamente se hizo viral para espantarlas sin necesidad de lastimarlas.

Este truco casero es tan sencillo como económico: colocar tiras de papel aluminio en las barandas del balcón. La idea es aprovechar el reflejo de la luz y el movimiento del material para generar un estímulo que resulte incómodo para las aves, sin necesidad de recurrir a productos químicos.

Papel aluminio en balcones Foto: Gemini IA

¿Por qué envolver el balcón en papel aluminio ayuda a ahuyentar a las palomas?

Uno de los motivos por los que este método se hizo popular es su bajo costo. Además, no requiere productos químicos ni instalaciones complicadas y puede colocarse durante períodos determinados para observar si las aves dejan de utilizar ese espacio.

Para ponerlo en práctica, alcanza con cortar algunas tiras de aluminio y sujetarlas en la baranda, de manera que queden expuestas y puedan moverse con el viento. De hecho, el funcionamiento del truco se relaciona principalmente con los reflejos y el movimiento del aluminio. Cuando la luz del sol incide sobre la superficie metálica, puede producir destellos que llamen la atención de las aves. Al mismo tiempo, las tiras pueden moverse con el viento, sumando un estímulo visual inesperado.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se trata de un método infalible. Las palomas pueden acostumbrarse a determinados estímulos, por lo que el efecto puede variar según el lugar y la cantidad de aves.

Papel aluminio en balcones Foto: Gemini IA

Para aumentar las posibilidades de que funcione, se pueden cambiar periódicamente las tiras de lugar o combinar el recurso con otras medidas preventivas, como evitar dejar restos de comida, mantener limpio el balcón y bloquear posibles sitios de anidación.

También es importante colocar el aluminio de manera segura, sin generar elementos que puedan caer hacia la calle o representar un peligro para personas, mascotas u otras aves.

En este sentido, el papel aluminio puede ser clave para mantener el balcón limpio, despejado y a las palomas alejadas por mucho tiempo sin necesidad de productos químicos u otros métodos que no garantizan resultados y que, además, pueden poner en riesgo la salud del ave.

Paso a paso: cómo colocar papel aluminio para ahuyentar palomas del balcón