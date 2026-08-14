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Fin del reinado del árbol de Navidad verde: el color que es tendencia en Londres en 2026

Los modelos coloridos ganaron protagonismo en el Reino Unido y las búsquedas se dispararon en redes y plataformas de decoración.

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El árbol de Navidad en 2026 deja de ser verde.
El árbol de Navidad en 2026 deja de ser verde. Foto: Gemini
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Durante décadas, el árbol de Navidad verde fue la opción indiscutida en los hogares británicos. Sin embargo, en los últimos años, la tradición empezó a cambiar: los árboles de colores llamativos, especialmente el rosa, se convirtieron en la gran tendencia de la temporada 2026 en Londres y otras ciudades del Reino Unido.

La transformación fue detectada por medios especializados en decoración, que señalaron cómo los modelos coloridos comenzaron a desplazar a los clásicos verdes. Según un relevamiento de Ideal Home, el rosa se posicionó como el color favorito entre quienes buscan alternativas más originales para las fiestas.

Por qué el rosa se volvió el color estrella de la Navidad

La especialista en interiores Sam Sutherland, de Flitch, explicó que los rosas pastel y los tonos metálicos como el dorado y el plateado ganaron protagonismo porque permiten crear una estética más contemporánea y divertida. “Los rosas pastel y los metálicos llamativos, como el dorado o el plateado, han estado en tendencia”, detalló Sutherland a Ideal Home.

El árbol de Navidad rosa gana terreno. Foto: Gemini

El boom en búsquedas y redes: cifras que marcan la tendencia

La tendencia no se limita a las vidrieras: los datos de Google Trends muestran que las búsquedas relacionadas con árboles de Navidad rosas, rojos, azules y negros aumentaron más de 5000% en los meses previos a la temporada navideña.

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En Pinterest UK, el interés por los árboles coloridos también se disparó. Según Matt Siberry, responsable de Home de la plataforma, las búsquedas de “colourful Christmas tree” crecieron siete veces respecto a tres meses antes, y las de “red Christmas tree” se multiplicaron por diez. El público británico dejó de lado el árbol verde tradicional para explorar opciones más llamativas y originales.

Más allá del rosa: los otros colores que ganaron espacio

Aunque el rosa es el gran protagonista, no es el único color que se impuso en la decoración navideña de 2026. El rojo y el bordó también se destacaron, trasladando al árbol tonos históricamente asociados a la Navidad, pero que ahora se lucen en versiones completas.

Ideal Home mostró ejemplos de árboles completamente bordó, así como modelos en azul, negro, dorado y hasta diseños multicolores. El árbol dejó de ser solo un símbolo navideño para convertirse en una pieza central de la decoración, adaptada al estilo de cada casa y a las nuevas tendencias.

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