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Cómo quitar el moho de las juntas de los azulejos y dejarlas como nuevas con trucos caseros

Con ingredientes simples y en pocos pasos podés lograr que queden como nuevos.

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Cómo quitar el moho de las juntas de los azulejos y dejarlas como nuevas con trucos caseros.
Cómo quitar el moho de las juntas de los azulejos y dejarlas como nuevas con trucos caseros. Foto: Foto: Gemini
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El moho y las manchas en las juntas de los azulejos son un problema muy común en la mayoría de los hogares. Si bien suele ser una zona que pasa a segundo plano al momento de la limpieza, mantenerlos en buen estado es ideal para que los espacios luzcan impecables.

Por suerte, existen algunos métodos sencillos para limpiar las juntas utilizando productos de uso cotidiano. La clave está en actuar sobre las manchas sin dañar la superficie de los azulejos y, después, mantener el ambiente seco.

El truco con bicarbonato para limpiar las juntas

Uno de los métodos caseros más utilizados consiste en preparar una pasta con bicarbonato de sodio y un poco de agua. La mezcla debe quedar suficientemente espesa como para poder aplicarla directamente sobre las juntas.

Limpieza, higiene. Foto: Freepik.
Limpieza, higiene. Foto: Freepik.

Con ayuda de un cepillo de dientes viejo, se coloca la pasta sobre las zonas afectadas y se frota suavemente. Después, se deja actuar unos minutos y se retira con un paño húmedo.

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Este procedimiento puede ser especialmente útil para las manchas superficiales y la suciedad acumulada en las juntas.

Otra alternativa: agua oxigenada

Para las zonas donde las manchas son más persistentes, también puede utilizarse agua oxigenada de uso doméstico, aplicándola con cuidado sobre la superficie y dejando actuar durante unos minutos antes de retirar.

Es importante probar primero cualquier producto en una zona pequeña y poco visible para comprobar que no altere el material.

Cómo evitar que el moho vuelva a aparecer

Más allá de eliminar las manchas, uno de los puntos fundamentales es reducir la humedad. Después de ducharse, conviene ventilar el baño y, cuando sea posible, mantener puertas o ventanas abiertas durante un tiempo.

También ayuda secar las superficies que quedan mojadas y evitar que el agua permanezca acumulada en las juntas.

Para tener en cuenta

  • Ventilar el baño después de cada ducha.
  • Secar los azulejos cuando queden demasiado húmedos.
  • Limpiar las juntas con frecuencia para evitar que la suciedad se acumule.
  • Usar guantes al manipular productos de limpieza.
  • No mezclar lavandina con vinagre, amoníaco u otros productos de limpieza, ya que pueden generarse gases peligrosos.
  • Si el moho ocupa una superficie extensa o vuelve rápidamente, puede ser señal de un problema de humedad que requiere una solución más profunda.
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