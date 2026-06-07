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Ni químicos ni fertilizante: la técnica ideal para fortalecer un limonero durante el invierno y que crezca con fuerza

Se trata de un árbol que debe ser perfectamente podado para obtener sus beneficios. ¿Cómo hay que proceder para que crezca perfectamente?

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 16:42
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Cómo podar correctamente un limonero para que dé frutos.
Cómo podar correctamente un limonero para que dé frutos. Foto: Freepik.
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El limonero es un árbol majestuoso que crece en la adversidad del invierno, pero que florece en primavera como ningún otro. Es uno de los ejemplares más apreciados por los hogares, ya que tiene millones de beneficios, como su aroma fresco, su fruta ácida y sus flores decorativas. Pero, ¿qué hay que hacer para mantenerlo saludable?

Y si bien el mejor momento para podar un árbol es a finales del invierno para que sus frutos crezcan con más fuerza, es fundamental saber cuál es la manera correcta de hacerlo. Por ello, los expertos en jardinería proponen eliminar las ramas del limonero que se encuentren secas, dañadas o enfermas.

Estas ramas no aportan beneficios al árbol y pueden ser foco de enfermedades o plagas. Además, le saca energía al limonero que podría llegar a utilizar para producir su fruto y sus flores, ya que compiten por espacio y luz, dificultando el desarrollo de otras formaciones.

Si bien el mejor momento para podar un árbol es a finales del invierno para que sus frutos crezcan con más fuerza, es fundamental saber cuál es la manera correcta de hacerlo. Foto: Freepik.

Además, el roce constante de las ramas dañadas puede afectar la corteza y crear heridas que facilitan la entrada de enfermedades. Si querés una buena producción de limones, lo mejor será podarlo con delicadeza para obtener buenos resultados.

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Beneficios de podar el limonero

1. Estimula la producción de frutos

La poda elimina ramas que consumen energía innecesaria y redirige los nutrientes hacia las zonas productivas del árbol, lo que mejora la floración y la cantidad de limones.

2. Mejora la circulación del aire y la luz

Quitar el exceso de ramas permite que el sol llegue a todo el árbol y que el aire circule mejor, reduciendo la humedad y previniendo enfermedades fúngicas como el moho o la gomosis.

3. Evita plagas y enfermedades

Ramas secas, rotas o enfermas son focos ideales para insectos y hongos. Al eliminarlas, se disminuye el riesgo de infestaciones y se protege la salud general del limonero.

Cómo cuidar un limonero en invierno. Foto: Unsplash

4. Fortalece la estructura del árbol

Una poda regular ayuda a formar un árbol más equilibrado y resistente, que soporte mejor el peso de los frutos y las condiciones climáticas como el viento o las lluvias intensas.

5. Rejuvenece el árbol

En limoneros más viejos, la poda ayuda a renovar la copa y a estimular el crecimiento de nuevas ramas productivas, lo que prolonga su vida útil.

6. Facilita la cosecha

Al mantener el árbol con una forma más abierta y controlada, se hace mucho más sencillo acceder a los frutos y realizar el mantenimiento general.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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