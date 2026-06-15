Suecia vs. Túnez EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Suecia vs Túnez por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
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Se inicia el partido en el Monterrey, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Suecia y Túnez por el Mundial 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.
Formación confirmada de Suecia
Titulares
- (23) Kristoffer Nordfeldt
- (4) Isak Hien
- (2) Gustaf Lagerbielke
- (3) Victor Lindelöf
- (18) Yasin Ayari
- (21) Alexander Bernhardsson
- (5) Gabriel Gudmundsson
- (16) Jesper Karlström
- (10) Benjamin Nygren
- (17) Viktor Gyökeres
- (9) Alexander Isak
Suplentes
- (12) Viktor Johansson
- (1) Jacob Widell Zetterström
- (14) Hjalmar Ekdal
- (6) Herman Johansson
- (20) Eric Smith
- (15) Carl Starfelt
- (24) Elliot Stroud
- (8) Daniel Svensson
- (7) Lucas Bergvall
- (13) Ken Sema
- (19) Mattias Svanberg
- (22) Besfort Zeneli
- (26) Taha Ali
- (11) Anthony Elanga
- (25) Gustaf Nilsson
Entrenador: Graham Potter
Formación confirmada de Túnez
Titulares
- (1) Mouhib Chamakh
- (2) Ali Abdi
- (4) Omar Rekik
- (3) Montassar Talbi
- (20) Yan Valery
- (21) Mohamed Ben Hmida
- (25) Anis Slimane
- (13) Rani Khedira
- (10) Hannibal Mejbri
- (17) Ellyes Skhiri
- (8) Elias Saad
Suplentes
- (22) Sabri Ben Hessen
- (16) Aymen Dahmen
- (5) Adem Arous
- (12) Mortadha Ben Ouanes
- (6) Dylan Bronn
- (24) Raed Chikhaoui
- (23) Moutaz Neffati
- (14) Khalil Ayari
- (11) Ismael Gharbi
- (15) Mohamed Hadj Mahmoud
- (7) Elias Achouri
- (19) Firas Chaouat
- (18) Rayan Elloumi
- (9) Hazem Mastouri
- (26) Sebastian Tounekti
Entrenador: Sabri Lamouchi
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Suecia y Túnez?
Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Suecia recibe a Túnez en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Suecia vs Túnez en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Suecia y Túnez por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.