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Suecia vs. Túnez EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Suecia y Túnez por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Selección de Suecia.
Selección de Suecia. Foto: TT News Agency via REUTERS
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Suecia y Túnez por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 23:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Monterrey de Monterrey.

Suecia vs Túnez por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Monterrey, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Suecia y Túnez por el Mundial 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

Formación confirmada de Suecia

Titulares

  • (23) Kristoffer Nordfeldt
  • (4) Isak Hien
  • (2) Gustaf Lagerbielke
  • (3) Victor Lindelöf
  • (18) Yasin Ayari
  • (21) Alexander Bernhardsson
  • (5) Gabriel Gudmundsson
  • (16) Jesper Karlström
  • (10) Benjamin Nygren
  • (17) Viktor Gyökeres
  • (9) Alexander Isak

Suplentes

  • (12) Viktor Johansson
  • (1) Jacob Widell Zetterström
  • (14) Hjalmar Ekdal
  • (6) Herman Johansson
  • (20) Eric Smith
  • (15) Carl Starfelt
  • (24) Elliot Stroud
  • (8) Daniel Svensson
  • (7) Lucas Bergvall
  • (13) Ken Sema
  • (19) Mattias Svanberg
  • (22) Besfort Zeneli
  • (26) Taha Ali
  • (11) Anthony Elanga
  • (25) Gustaf Nilsson

Entrenador: Graham Potter

Formación confirmada de Túnez

Titulares

  • (1) Mouhib Chamakh
  • (2) Ali Abdi
  • (4) Omar Rekik
  • (3) Montassar Talbi
  • (20) Yan Valery
  • (21) Mohamed Ben Hmida
  • (25) Anis Slimane
  • (13) Rani Khedira
  • (10) Hannibal Mejbri
  • (17) Ellyes Skhiri
  • (8) Elias Saad

Suplentes

  • (22) Sabri Ben Hessen
  • (16) Aymen Dahmen
  • (5) Adem Arous
  • (12) Mortadha Ben Ouanes
  • (6) Dylan Bronn
  • (24) Raed Chikhaoui
  • (23) Moutaz Neffati
  • (14) Khalil Ayari
  • (11) Ismael Gharbi
  • (15) Mohamed Hadj Mahmoud
  • (7) Elias Achouri
  • (19) Firas Chaouat
  • (18) Rayan Elloumi
  • (9) Hazem Mastouri
  • (26) Sebastian Tounekti

Entrenador: Sabri Lamouchi

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Suecia y Túnez?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Suecia recibe a Túnez en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección SueciaSelección TúnezMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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