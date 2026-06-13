Chau a la lengua de suegra: la planta trepadora con flores que se puede tener en maceta y decora los ambientes

flor de cera (Hoya carnosa). Foto: Pinterest

La decoración con plantas de interior es una de las claves para que el hogar se vea saludable y mucho más cálido. Y aunque la gran preferida para el living o la cocina siempre fue la lengua de suegra, las nuevas tendencias suman a una especie que cada vez despierta más interés entre los amantes de la jardinería: la flor de cera (Hoya carnosa).

Esta planta trepadora se destaca por su aspecto ornamental, su facilidad de cultivo y sus llamativas flores, que pueden mantenerse durante años con cuidados básicos. A diferencia de otras especies populares para interiores, la flor de cera combina una gran resistencia con una estética delicada, convirtiéndose en una opción ideal para quienes desean sumar verde a su hogar sin dedicar demasiado tiempo al mantenimiento.

flor de cera (Hoya carnosa). Foto: Pinterest

Originaria de las regiones tropicales de Asia y Oceanía, esta planta se adapta muy bien al cultivo en macetas y puede crecer tanto en interiores como livings, comedor, cocinas e incluso la habitación, como en espacios abiertos protegidos, como balcones y terrazas.

Flor de cera: cómo es la planta trepadora con flores que revoluciona los ambientes interiores

Esta planta trepadora es reconocida por sus hojas carnosas de color verde intenso y sus particulares flores agrupadas en pequeños racimos. Cada flor presenta una forma estrellada y una textura brillante que parece estar cubierta por una fina capa de cera, característica que le dio su nombre popular.

Además de su belleza visual, muchas variedades desprenden una fragancia suave y agradable, especialmente durante la noche. Su versatilidad es una de sus mayores ventajas. Puede cultivarse en macetas colgantes, sobre estanterías o guiando sus tallos por tutores y estructuras decorativas.

Gracias a todos estos beneficios, esta planta se convirtió en una de las favoritas para decorar la casa e incluso la oficina, ya que, además de ser resistente, cuando las condiciones son las adecuadas, esta flor puede vivir durante décadas y llenar de color los ambientes año tras año.

flor de cera (Hoya carnosa). Foto: Pinterest

Cuáles son los cuidados fundamentales para mantener la flor de cera radiante y saludable

Aunque es una planta resistente, existen algunas recomendaciones clave para favorecer su crecimiento y estimular la aparición de flores:

Luz: necesita abundante iluminación indirecta. Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana donde reciba claridad durante gran parte del día, evitando la exposición prolongada al sol fuerte que podría quemar sus hojas.

Riego: prefiere los riegos moderados. Es importante dejar secar parcialmente el sustrato entre cada riego para evitar el exceso de humedad y la pudrición de las raíces.

Temperatura: se desarrolla mejor en ambientes cálidos. En zonas frías puede mantenerse perfectamente en interiores, siempre que se eviten las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura.

Sustrato: requiere una mezcla ligera y con buen drenaje. Los sustratos para plantas de interior combinados con perlita o materiales que favorezcan la aireación suelen dar excelentes resultados.

Fertilización: durante la primavera y el verano puede aplicarse un fertilizante para plantas con flor cada dos o tres semanas para potenciar la floración.

Poda y multiplicación: la reproducción por esquejes es sencilla. Basta con cortar un tallo que tenga dos o tres nudos, plantarlo en un sustrato húmedo y mantenerlo en un lugar cálido y luminoso hasta que desarrolle raíces. Además, conviene evitar eliminar los pedúnculos florales, ya que de ellos suelen surgir nuevas flores en temporadas posteriores.

Con estos cuidados básicos, la flor de cera puede convertirse en una de las protagonistas del hogar, aportando color, textura y una floración espectacular durante gran parte del año.