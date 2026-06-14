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Video: así fue el choque entre helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi

El cantante estadounidense Oliver Tree y los productores Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves también están entre las víctimas fatales.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Choque entre helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi.
Choque entre helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi. Foto: Captura
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Gaspar Prim, youtuber argentino más conocido como Gaspi, murió este domingo en un trágico choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, según confirmaron fuentes de la investigación a medios locales.

Además, el cantante estadounidense Oliver Tree también figura en el manifiesto de vuelo junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

Tras conocerse el trágico accidente, comenzó a circular en las redes sociales un video del impacto entre ambas aeronaves, las cuales cayeron dentro de un estacionamiento privado, se incendiaron y el fuego destruyó a unos veinte autos eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Así fue el choque entre helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi. Video: X @TTendenciaX

Cómo fue el accidente en Río de Janeiro

La colisión de dos helicópteros en la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, dejó un saldo de seis personas fallecidas.

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Ambos pilotos contaban con “mucha experiencia” y se desempeñaban como instructores de aviación, según declaraciones a medios brindadas por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere.

De acuerdo al funcionario, el área donde ocurrió el accidente cuenta con múltiples cámaras de seguridad, cuyas grabaciones están a disposición de los peritos aeronáuticos.

Accidente aéreo en Río de Janeiro. Foto: REUTERS

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.

Oliver Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de “Life Goes On” y “Miss You” dio un multitudinario concierto en la ciudad de San Pablo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

Accidente aéreoYoutubersBrasil
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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