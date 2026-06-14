Irán brindó detalles del convenio de paz con Estados Unidos: cuándo y dónde se firmará el Acuerdo de Islamabad

El acuerdo estipula la reapertura del estrecho de Ormuz. Foto: Grok.

El vicecanciller iraní, Ali Gharaibabadi, confirmó este domingo que el texto del memorándum final de entendimiento entre Irán y Estados Unidos ya fue completado y que la firma oficial del Acuerdo de Islamabad tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza, según informó la agencia de noticias iraní Fars.

Gharaibabadi anunció que “el fin inmediato y permanente de la guerra y las operaciones militares en diversos frentes, incluido el Líbano, será declarado a partir de esta noche”.

En tanto, el funcionario añadió que el levantamiento del bloqueo naval constituye otro de los elementos del acuerdo alcanzado y anticipó la publicación del texto del memorándum: “Pronto publicaremos el texto del acuerdo de entendimiento y el pueblo verá cuántos logros hemos obtenido y cuántos compromisos hemos asumido”.

Por otro lado, precisó que “los compromisos en relación con los logros no son comparables”, en referencia a los términos obtenidos por Teherán en la negociación.

El funcionario dijo además que “el poderío militar de hoy contribuyó a avanzar en nuestros asuntos y a concretar el acuerdo”, a la vez que advirtió que “dondequiera que haya un incumplimiento de los compromisos por parte de la contraparte”, realizarán la “acción específica correspondiente”.

El acuerdo fue mediado por Pakistán con el respaldo de Qatar, Arabia Saudita y Turquía.

El anuncio de Donald Trump sobre la paz con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump realizó el anuncio este domingo en una publicación en su red social Truth Social, donde explicó que, a cambio de la reapertura del estrecho, levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos! Por la presente, autorizo ​​plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo ​​el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!“, escribió Trump.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó desde Islamabad que Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Medio Oriente.

“Ambas partes declararon la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”, detalló.

El fin de la guerra en Medio Oriente

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

Teherán, que nombró como nuevo líder al hijo del ayatolá, Mojtaba Jamenei, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de bloquear el estrecho de Ormuz. Este cierre provocó graves perturbaciones económicas, dado que por esa vía transita alrededor del 20% del petróleo mundial.

Estsdos Unidos e Irán, que en abril pasado acordaron un alto el fuego, negociaron durante los últimos meses un pacto para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.