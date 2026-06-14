Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Proyectan que el gasto promedio por regalo para el Día del Padre alcanzará los $62.000: las opciones más elegidas

Un informe privado señaló que las opciones de regalo más elegidas son indumentaria y experiencias. Qué rangos de precios se manejan y qué marca la tendencia.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Día del Padre en Argentina.
Día del Padre en Argentina.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El gasto promedio proyectado por regalo para el Día del Padre en la Argentina alcanzará los $62.000 y las opciones más requeridas serán indumentaria y experiencias, según reveló un informe de la consultora Focus Market.

A una semana del domingo 21 de junio, en el que se celebrará a los padres en todo el país, el estudio señaló que el consumidor se muestra más selectivo y atento a las ofertas en un contexto de ventas minoristas que acumulan una caída del 3,1% en el año.

El reporte reflejó que en este nuevo Día del Padre, la prioridad de gasto estará en la compra de indumentaria en el 33,4% de los casos, le siguen las experiencias (Cenas, Día de Campo, etc) con un 24,9% y el sector de vinos y licores con un 13,9%.

Los tres rubros mencionados repiten los primeros lugares de preferencia en comparación con el año anterior. Por detrás de las categorías más elegidas, aparecen calzado (6,9%), perfumería (6,7%), informática, TV y video (4,5%), y herramientas (2,7%).

Contenido Recomendado

Regalos más baratos para el Día del Padre:cómo conseguir cuotas sin interés y descuentos de hasta el 30% en Mercado Pago

Regalos más baratos para el Día del Padre: cómo conseguir cuotas sin interés y descuentos de hasta el 30% en Mercado Pago

Día del Padre 2026 en la Argentina:cuándo es, cómo nació la historia y por qué se celebra el tercer domingo de junio

Día del Padre 2026 en la Argentina: cuándo es, cómo nació la historia y por qué se celebra el tercer domingo de junio
Día del padre - caída de ventas
Día del Padre en la Argentina. Foto: NA

En cuanto a los lugares elegidos para realizar las compras, los centros comerciales a cielo abierto lideran con un 33%, seguidos por el comercio electrónico con un 27%, los shoppings concentran el 22% de la demanda, mientras que los outlets y supermercados captan el 11% y 7% respectivamente.

Dentro del mundo digital, el sitio web del vendedor (40%) y los marketplaces (37%) son los canales más utilizados. Por detrás aparecen Instagram con el 15%, Facebook con 6%, y otras opciones reúnen el 2%.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, sostuvo que “con estabilidad de precios e inflación en descenso este año notamos una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre” y precisó que “a diferencia de otras campañas, el consumidor está comparando más, esperando últimos descuentos, y priorizando compras en los días previos”.

En este marco, señaló que “los comercios están profundizando su alianza con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales como una herramienta clave para potenciar las ventas” y remarcó que “la combinación de descuentos exclusivos, reintegros, cuotas y promociones segmentadas permite ampliar el acceso de los usuarios a bienes y servicios, al tiempo que mejora la experiencia de compra”.

Día del Padre: las opciones de regalos según el presupuesto

El relevamiento de Focus Market identificó diversas opciones de regalos en marketplaces y supermercados para diferentes rangos de precios:

  • Rango de $10.000 a $20.000: mates, botellas de agua de metal, tazas personalizadas o sets de asador básicos.
  • De $30.000 a $40.000: copas de vino en estuche, sets materos completos o desayunos artesanales.
  • De $50.000 a $60.000: mini metegoles, vinos de primera marca con copas, o billeteras de eco cuero.
  • Supermercados: ofrecen opciones desde remeras deportivas a $24.743 hasta camperas inflables por $66.000, con descuentos directos que oscilan entre el 20% y el 25%.
Día del PadreEconomía argentina
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Adiós al CUD en cada viaje:paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

    Adiós al CUD en cada viaje: paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

  2. Cuenta DNI:los descuentos disponibles para este domingo 14 de junio en mercados, combustible y más

    Cuenta DNI: los descuentos disponibles para este domingo 14 de junio en mercados, combustible y más

  3. Créditos para jubilados y pensionados:cuál es el monto máximo y cómo hacer el trámite desde el celular

    Créditos para jubilados y pensionados: cuál es el monto máximo y cómo hacer el trámite desde el celular

  4. Escapadas de fin de semana largo:descuentos y promociones para viajar en la antesala de las vacaciones de invierno 2026

    Escapadas de fin de semana largo: descuentos y promociones para viajar en la antesala de las vacaciones de invierno 2026

  5. Aumentan colectivos y trenes:cuánto costará viajar desde este lunes 15 de junio en el AMBA

    Aumentan colectivos y trenes: cuánto costará viajar desde este lunes 15 de junio en el AMBA
Lo último
También podría interesarte
Política

De España a EEUU:Javier Milei reactiva su agenda internacional en busca de fortalecer vínculos y atraer inversiones

De España a EEUU: Javier Milei reactiva su agenda internacional en busca de fortalecer vínculos y atraer inversiones

Diego Guelar recordó a los héroes de Malvinas y pidió la integración regional:“Es el camino más corto para alcanzar la mejor soberanía”

Karina Milei estuvo en el festejo del cumpleaños número 70 de Patricia Bullrich con el objetivo de reforzar las alianzas

Las Fuerzas Armadas quedaron habilitadas para trabajar en Uber, delivery y seguridad privada y complementar sus ingresos

Economía

Proyectan que el gasto promedio por regalo para el Día del Padre alcanzará los $62.000:las opciones más elegidas

Proyectan que el gasto promedio por regalo para el Día del Padre alcanzará los $62.000: las opciones más elegidas

Cuenta DNI:los descuentos disponibles para este domingo 14 de junio en mercados, combustible y más

Adelanto de haberes para jubilados y pensionados:cómo obtener hasta $1.000.000 y devolverlo con el próximo cobro

Aumentan colectivos y trenes:cuánto costará viajar desde este lunes 15 de junio en el AMBA

Internacionales

Tragedia cerca de Kansas, la sede de Argentina en el Mundial 2026:se estrelló una avioneta y hay 12 muertos

Tragedia cerca de Kansas, la sede de Argentina en el Mundial 2026: se estrelló una avioneta y hay 12 muertos

Donald Trump anunció que alcanzó un acuerdo de paz con Irán y decretó la reapertura del estrecho de Ormuz

El primer ferry 100% eléctrico del mundo transporta 2.100 pasajeros y llegará a dos países de Sudamérica

Cómo se vive dentro del submarino más poderoso de España:sin habitaciones y con solo 3 baños para 43 marineros