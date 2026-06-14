Proyectan que el gasto promedio por regalo para el Día del Padre alcanzará los $62.000: las opciones más elegidas

Día del Padre en Argentina.

El gasto promedio proyectado por regalo para el Día del Padre en la Argentina alcanzará los $62.000 y las opciones más requeridas serán indumentaria y experiencias, según reveló un informe de la consultora Focus Market.

A una semana del domingo 21 de junio, en el que se celebrará a los padres en todo el país, el estudio señaló que el consumidor se muestra más selectivo y atento a las ofertas en un contexto de ventas minoristas que acumulan una caída del 3,1% en el año.

El reporte reflejó que en este nuevo Día del Padre, la prioridad de gasto estará en la compra de indumentaria en el 33,4% de los casos, le siguen las experiencias (Cenas, Día de Campo, etc) con un 24,9% y el sector de vinos y licores con un 13,9%.

Los tres rubros mencionados repiten los primeros lugares de preferencia en comparación con el año anterior. Por detrás de las categorías más elegidas, aparecen calzado (6,9%), perfumería (6,7%), informática, TV y video (4,5%), y herramientas (2,7%).

Día del Padre en la Argentina. Foto: NA

En cuanto a los lugares elegidos para realizar las compras, los centros comerciales a cielo abierto lideran con un 33%, seguidos por el comercio electrónico con un 27%, los shoppings concentran el 22% de la demanda, mientras que los outlets y supermercados captan el 11% y 7% respectivamente.

Dentro del mundo digital, el sitio web del vendedor (40%) y los marketplaces (37%) son los canales más utilizados. Por detrás aparecen Instagram con el 15%, Facebook con 6%, y otras opciones reúnen el 2%.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, sostuvo que “con estabilidad de precios e inflación en descenso este año notamos una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre” y precisó que “a diferencia de otras campañas, el consumidor está comparando más, esperando últimos descuentos, y priorizando compras en los días previos”.

En este marco, señaló que “los comercios están profundizando su alianza con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales como una herramienta clave para potenciar las ventas” y remarcó que “la combinación de descuentos exclusivos, reintegros, cuotas y promociones segmentadas permite ampliar el acceso de los usuarios a bienes y servicios, al tiempo que mejora la experiencia de compra”.

Día del Padre: las opciones de regalos según el presupuesto

El relevamiento de Focus Market identificó diversas opciones de regalos en marketplaces y supermercados para diferentes rangos de precios: