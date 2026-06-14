Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Costa de Marfil vs Ecuador por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Costa de Marfil recibe a Ecuador en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Agenda Mundial 2026:todos los partidos del domingo 14 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos
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Costa de Marfil vs Ecuador en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
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