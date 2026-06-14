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Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Costa de Marfil y Ecuador por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Ecuador vs Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026.
Ecuador vs Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Costa de Marfil choca ante Ecuador, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Filadelfia ya está lista para que el balón comience a moverse a las 20:00, y tú no te lo puedes perder.

Costa de Marfil vs Ecuador por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Costa de Marfil recibe a Ecuador en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Agenda Mundial 2026:todos los partidos del domingo 14 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos

Agenda Mundial 2026: todos los partidos del domingo 14 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos
Soccer Football - International Friendly - United States v Germany - Soldier Field, Chicago, Illinois, U.S. - June 6, 2026 Germany's Nico Schlotterbeck and Kai Havertz after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague

La Copa del Mundo tendrá este domingo 14 de junio una jornada cargada de fútbol, ya que el primer partido será a la 1 de la madrugada y el último a las 23. El calendario completo, con los esperados debuts de -entre otros- Países Bajos, Alemania, Japón y el inesperado Curazao.

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Selección Costa de MarfilSelección EcuadorMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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