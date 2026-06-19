Mini casas premium desde 10.000 dólares: la tendencia en construcción en seco que crece entre familias y famosos

Mini casas premium. Foto: La Petite Maison

Las mini casas premium para chicos se convirtieron en una de las tendencias más llamativas del momento dentro del universo de la decoración infantil, el diseño y la construcción en seco. Con valores que parten desde los 10.000 dólares, estas estructuras dejaron de ser una simple casita de jardín para transformarse en espacios versátiles, pensados para acompañar el crecimiento de los hijos y adaptarse a distintos usos con el paso del tiempo.

A diferencia de los modelos tradicionales hechos en madera, estas mini construcciones incorporan materiales propios de una vivienda convencional. Muchas incluyen ventanas de aluminio, vidrio laminado, techos con tejas reales, instalación eléctrica, iluminación, aire acondicionado y, en algunos casos, hasta sistemas de domótica. El resultado es un ambiente independiente que puede funcionar como sala de juegos, rincón de lectura, playroom o pequeño refugio dentro del jardín.

Por qué las mini casas premium son tendencia

Este tipo de propuestas ya venía creciendo en países como Estados Unidos y varios mercados de Europa, pero en los últimos años también empezó a ganar terreno en la Argentina. La razón principal es que no se trata solo de un espacio lúdico, sino de una solución que combina estética, funcionalidad y durabilidad.

Uno de los puntos más valorados por las familias es que estas mini casas no quedan obsoletas rápidamente. Aunque nacen como un lugar para jugar, con el tiempo pueden convertirse en un ambiente de estudio, un espacio para reuniones con amigos o incluso un sector de uso familiar. Esa posibilidad de transformación es uno de los grandes diferenciales frente a otras opciones infantiles más limitadas.

Mini casas premium. Foto: La Petite Maison

Cuánto cuestan y qué incluyen

Los proyectos arrancan desde los 10.000 dólares, aunque el precio final cambia según las dimensiones, el equipamiento y el nivel de personalización. Algunas versiones incorporan aire acondicionado, conexión de agua, puertos USB, calefacción por losa radiante y sistemas inteligentes para controlar la iluminación o la climatización.

Ese nivel de terminación hizo que las mini casas premium se posicionaran como una opción aspiracional dentro del diseño para chicos. Más que un juego, se presentan como una extensión del hogar con estética cuidada y valor funcional a largo plazo.

Famosos y mini casas premium: por qué este formato se volvió visible

La tendencia también creció de la mano de su exposición entre celebridades. Entre los clientes vinculados a este tipo de propuestas aparecen nombres como Marcelo Tinelli, Marley y Luciana Salazar, además de familiares de figuras del deporte. Esa visibilidad ayudó a instalar el formato dentro del universo de las familias que buscan espacios exclusivos, personalizados y con diseño diferencial.

A la par de las mini casas para exterior, el negocio también se expandió hacia el interior de las viviendas. Así surgieron las habitaciones infantiles temáticas, con muebles a medida, empapelados exclusivos y propuestas decorativas adaptadas a cada familia. En ese marco, también se volvieron populares las llamadas camas casita, una evolución de las cuchetas tradicionales que convierte el cuarto en un espacio de juego y descanso integrado.

Mini casas premium. Foto: La Petite Maison

Una nueva forma de pensar los espacios infantiles

El crecimiento de esta tendencia responde a un cambio más amplio en la manera de diseñar ambientes para chicos. Hoy el objetivo no es solo crear un espacio lindo, sino lograr que pueda acompañar distintas etapas de crecimiento sin perder funcionalidad.

Por eso, tanto las mini casas premium como las habitaciones personalizadas se diseñan a medida, con relevamientos previos, mediciones y modelos digitales que permiten adaptar cada proyecto a las dimensiones reales del hogar. La idea es evitar soluciones estandarizadas y crear ambientes que combinen juego, diseño y uso real en el tiempo.

En ese contexto, las mini casas premium desde 10.000 dólares se consolidan como una de las tendencias más originales en hogares y estilo de vida familiar: espacios que mezclan arquitectura, decoración y entretenimiento, y que buscan crecer junto con quienes los habitan.