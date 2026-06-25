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Números de la suerte de hoy jueves 25 de junio de 2026

Se trata de una guía clásica que muchos usan como referencia en juegos de azar, decisiones del día o simplemente por curiosidad.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.
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Con la llegada de este jueves 25 de junio de 2026, te compartimos los números de la suerte para cada signo del zodíaco, una guía clásica que muchos usan como referencia en juegos de azar, decisiones del día o simplemente por curiosidad.

Números de la suerte para el jueves 25 de junio de 2026

  • Aries: 7, 16, 25, 34, 43
  • Tauro: 2, 11, 20, 29, 38
  • Géminis: 5, 14, 23, 32, 41
  • Cáncer: 9, 18, 27, 36, 45
  • Leo: 1, 10, 19, 28, 37
  • Virgo: 6, 15, 24, 33, 42
  • Libra: 8, 17, 26, 35, 44
  • Escorpio: 3, 12, 21, 30, 39
  • Sagitario: 4, 13, 22, 31, 40
  • Capricornio: 7, 16, 25, 34, 43
  • Acuario: 5, 14, 23, 32, 41
  • Piscis: 9, 18, 27, 36, 45
Números de la suerte. Foto: Freepik

Qué son los números de la suerte y para qué sirven

Los números de la suerte son combinaciones de números que se asocian simbólicamente con buena fortuna. No tienen base científica ni garantizan resultados, sino que forman parte de creencias populares, la astrología y tradiciones culturales.

Son números que se eligen o se asignan según distintos criterios, por ejemplo:

  • El signo zodiacal
  • La fecha de nacimiento
  • La numerología
  • Interpretaciones astrológicas del día
  • Tradiciones o supersticiones

Para qué sirven

En la práctica, se usan principalmente para:

  • Jugar a la lotería o quiniela
  • Elegir combinaciones “con significado personal”
  • Horóscopos diarios o semanales
  • Rituales o costumbres de buena suerte
SuerteNúmeros
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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