Números de la suerte de hoy jueves 25 de junio de 2026

Con la llegada de este jueves 25 de junio de 2026, te compartimos los números de la suerte para cada signo del zodíaco, una guía clásica que muchos usan como referencia en juegos de azar, decisiones del día o simplemente por curiosidad.
Números de la suerte para el jueves 25 de junio de 2026
- Aries: 7, 16, 25, 34, 43
- Tauro: 2, 11, 20, 29, 38
- Géminis: 5, 14, 23, 32, 41
- Cáncer: 9, 18, 27, 36, 45
- Leo: 1, 10, 19, 28, 37
- Virgo: 6, 15, 24, 33, 42
- Libra: 8, 17, 26, 35, 44
- Escorpio: 3, 12, 21, 30, 39
- Sagitario: 4, 13, 22, 31, 40
- Capricornio: 7, 16, 25, 34, 43
- Acuario: 5, 14, 23, 32, 41
- Piscis: 9, 18, 27, 36, 45
Qué son los números de la suerte y para qué sirven
Los números de la suerte son combinaciones de números que se asocian simbólicamente con buena fortuna. No tienen base científica ni garantizan resultados, sino que forman parte de creencias populares, la astrología y tradiciones culturales.
Son números que se eligen o se asignan según distintos criterios, por ejemplo:
- El signo zodiacal
- La fecha de nacimiento
- La numerología
- Interpretaciones astrológicas del día
- Tradiciones o supersticiones
Para qué sirven
En la práctica, se usan principalmente para:
- Jugar a la lotería o quiniela
- Elegir combinaciones “con significado personal”
- Horóscopos diarios o semanales
- Rituales o costumbres de buena suerte