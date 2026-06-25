Números de la suerte de hoy jueves 25 de junio de 2026

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Con la llegada de este jueves 25 de junio de 2026, te compartimos los números de la suerte para cada signo del zodíaco, una guía clásica que muchos usan como referencia en juegos de azar, decisiones del día o simplemente por curiosidad.

Números de la suerte para el jueves 25 de junio de 2026

Aries: 7, 16, 25, 34, 43

Tauro: 2, 11, 20, 29, 38

Géminis: 5, 14, 23, 32, 41

Cáncer: 9, 18, 27, 36, 45

Leo: 1, 10, 19, 28, 37

Virgo: 6, 15, 24, 33, 42

Libra: 8, 17, 26, 35, 44

Escorpio: 3, 12, 21, 30, 39

Sagitario: 4, 13, 22, 31, 40

Capricornio: 7, 16, 25, 34, 43

Acuario: 5, 14, 23, 32, 41

Piscis: 9, 18, 27, 36, 45

Números de la suerte. Foto: Freepik

Qué son los números de la suerte y para qué sirven

Los números de la suerte son combinaciones de números que se asocian simbólicamente con buena fortuna. No tienen base científica ni garantizan resultados, sino que forman parte de creencias populares, la astrología y tradiciones culturales.

Son números que se eligen o se asignan según distintos criterios, por ejemplo:

El signo zodiacal

La fecha de nacimiento

La numerología

Interpretaciones astrológicas del día

Tradiciones o supersticiones

Para qué sirven

En la práctica, se usan principalmente para: