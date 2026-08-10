Los peluqueros coinciden: así se deben cuidar las canas para que no se vuelvan amarillas

La mejor forma de cuidar las canas. Foto: Gemini

Con el paso del tiempo, las canas pueden perder su tono plateado y brillante para volverse amarillentas o apagadas. Aunque esto no siempre indica daño, factores como el sol, el calor, la contaminación y los productos que se usan a diario pueden alterar su color y textura.

Por eso, quienes eligen llevar las canas al natural suelen sumar cuidados específicos para mantener un tono frío, luminoso y uniforme. Los peluqueros coinciden en que una rutina adecuada puede marcar la diferencia.

El shampoo violeta: el aliado para neutralizar el amarillo

Uno de los productos más recomendados para conservar las canas blancas o plateadas es el shampoo violeta. Su función principal es neutralizar los reflejos amarillos y cálidos que pueden aparecer con el tiempo.

No hace falta usarlo todos los días: según el tipo de pelo y el resultado buscado, alcanza con aplicarlo una o dos veces por semana. Es fundamental respetar las indicaciones del envase, ya que dejarlo más tiempo del recomendado puede generar un tono violáceo no deseado.

¿Qué dice la psicología sobre dejarse las canas? Foto: Freepik

Cómo proteger el cabello del sol y del calor

La exposición frecuente al sol puede hacer que las canas pierdan luminosidad y tomen un matiz amarillento. Lo mismo ocurre con el uso excesivo de secadores, planchitas y otras herramientas de calor.

Para evitar estos efectos, los especialistas sugieren:

Usar protector térmico antes de aplicar calor.

Evitar temperaturas muy altas.

Proteger el cabello de exposiciones prolongadas al sol.

No pasar la planchita sobre el pelo húmedo.

Estos cuidados también ayudan a prevenir la resequedad y el quiebre.

La importancia de la hidratación y la limpieza profunda

El cabello canoso suele ser más seco y áspero porque pierde pigmentación y cambia su textura. Por eso, sumar acondicionador y máscaras hidratantes ayuda a recuperar suavidad y brillo.

Una rutina ideal incluye acondicionador después de cada lavado y una máscara hidratante semanal, adaptada al tipo de pelo. Además, en zonas donde el agua contiene muchos minerales, estos pueden depositarse sobre el cabello y modificar su color.

Para evitar acumulación de residuos, es clave enjuagar bien los productos y, si el peluquero lo recomienda, realizar limpiezas profundas periódicas.