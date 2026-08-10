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Los peluqueros coinciden: así se deben cuidar las canas para que no se vuelvan amarillas

El shampoo violeta, la hidratación y la protección solar son claves para lucir un cabello plateado y saludable.

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La mejor forma de cuidar las canas.
La mejor forma de cuidar las canas. Foto: Gemini
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Con el paso del tiempo, las canas pueden perder su tono plateado y brillante para volverse amarillentas o apagadas. Aunque esto no siempre indica daño, factores como el sol, el calor, la contaminación y los productos que se usan a diario pueden alterar su color y textura.

Por eso, quienes eligen llevar las canas al natural suelen sumar cuidados específicos para mantener un tono frío, luminoso y uniforme. Los peluqueros coinciden en que una rutina adecuada puede marcar la diferencia.

El shampoo violeta: el aliado para neutralizar el amarillo

Uno de los productos más recomendados para conservar las canas blancas o plateadas es el shampoo violeta. Su función principal es neutralizar los reflejos amarillos y cálidos que pueden aparecer con el tiempo.

No hace falta usarlo todos los días: según el tipo de pelo y el resultado buscado, alcanza con aplicarlo una o dos veces por semana. Es fundamental respetar las indicaciones del envase, ya que dejarlo más tiempo del recomendado puede generar un tono violáceo no deseado.

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¿Qué dice la psicología sobre dejarse las canas? Foto: Freepik

Cómo proteger el cabello del sol y del calor

La exposición frecuente al sol puede hacer que las canas pierdan luminosidad y tomen un matiz amarillento. Lo mismo ocurre con el uso excesivo de secadores, planchitas y otras herramientas de calor.

Para evitar estos efectos, los especialistas sugieren:

  • Usar protector térmico antes de aplicar calor.
  • Evitar temperaturas muy altas.
  • Proteger el cabello de exposiciones prolongadas al sol.
  • No pasar la planchita sobre el pelo húmedo.

Estos cuidados también ayudan a prevenir la resequedad y el quiebre.

La importancia de la hidratación y la limpieza profunda

El cabello canoso suele ser más seco y áspero porque pierde pigmentación y cambia su textura. Por eso, sumar acondicionador y máscaras hidratantes ayuda a recuperar suavidad y brillo.

Una rutina ideal incluye acondicionador después de cada lavado y una máscara hidratante semanal, adaptada al tipo de pelo. Además, en zonas donde el agua contiene muchos minerales, estos pueden depositarse sobre el cabello y modificar su color.

Para evitar acumulación de residuos, es clave enjuagar bien los productos y, si el peluquero lo recomienda, realizar limpiezas profundas periódicas.

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