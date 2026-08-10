Campeonato Argentino del Alfajor 2026: quiénes ganaron en las categorías Industrial y Artesanal y cuánto salen sus alfajores

El mundo alfajorero argentino ya tiene a sus nuevos referentes. Foto: Facebook Alfajores Arroyito

El mundo alfajorero argentino ya tiene a sus nuevos referentes. Luego de dos jornadas de competencia, degustaciones a ciegas y la participación de más de 80 productores de todo el país, el Campeonato Argentino del Alfajor 2026 coronó a sus máximos ganadores en las categorías Industrial y Artesanal durante el evento realizado en el Estadio Multi 3 del Club Ferro Carril Oeste, en el barrio porteño de Caballito.

Arroyito se quedó con el título de Campeón Industrial 2026

La gran ganadora de la rama Industrial fue Arroyito, que logró imponerse gracias a una destacada actuación en distintas subcategorías a lo largo de las dos jornadas de competencia.

Los alfajores Arroyito, campeón argentino 2026 en la categoría Industrial. Foto: Facebook Alfajores Arroyito

La marca sumó medallas en diversas categorías temáticas, una regularidad que le permitió alcanzar la mayor cantidad de puntos y quedarse con el título de Campeón Industrial Argentino 2026.

La consagración confirma el posicionamiento de Arroyito dentro de un segmento altamente competitivo, donde participan empresas con fuerte presencia en el mercado nacional y una creciente apuesta por la calidad e innovación.

Precios de los alfajores Arroyito (caja de 12 unidades)

Combo Dubai (12 pistacho Dubai negros): $60.000

Combo Explosivos (4 Bomba, 4 Dinamita y 4 Molotov): $48.000

Combo Full (12 surtidos): $47.600

Arroyito Mundialista (clásicos negros): $46.750

Combo Pistacho (12 pistacho blancos): $39.600

Combo Pistacho Crunch (12 pistacho Crunch negros): $37.600

Combo Arroyito (6 clásicos negros y 6 clásicos blancos): $37.400

Combo Avellanas (12 de pasta de avellanas): $35.200

Combo Patagónico (12 corazón frambueza negros): $34.000

Sr. Alfajor dominó la categoría Artesanal

En la rama Artesanal, el máximo reconocimiento fue para Sr. Alfajor, que se destacó por obtener cuatro medallas de oro entre las dieciséis subcategorías en disputa.

La firma logró imponerse en Alfajor Sin Límites, Delicia Blanca y Rey del Chocolate Oscuro, además de alcanzar posiciones destacadas en Alfajor con Corazón, Exquisitez Frutal y Éxtasis de Dulce de Leche.

Los alfajores Sr Alfajor, campeón argentino 2026 en la categoría Artesanal. Foto: Instagram elsenoralfajor

Este desempeño le permitió acumular los puntos necesarios para transformarse en el nuevo Campeón Artesanal Argentino 2026. Además, la marca venía ganando notoriedad durante los últimos meses por el lanzamiento del popular Alfajor Tim Payne, un producto que generó repercusión en redes sociales y entre los consumidores.

Precios de los alfajores Sr. Alfajor (por unidad)

Alfajor de nuez : $3.500

Almendra white : $3.500

Dulce de leche con bon o bon : $3.500

Dulce Royer : $3.500

Frambuesa limón : $3.500

Frambuesa y merengue : $3.500

Nutella crock: $3.500

Cómo funciona el nuevo formato del Campeonato Argentino del Alfajor

Desde esta edición, el campeonato consolidó el sistema de doble corona, dejando atrás el modelo tradicional que consagraba a un único ganador general.

El certamen divide a los competidores entre dos grandes ramas: Industrial y Artesanal. Dentro de cada una se entregan medallas de oro, plata y bronce en múltiples categorías temáticas, cuyos resultados determinan luego a los subcampeones y campeones nacionales.

La decisión busca reconocer las diferencias que existen entre ambos modelos de producción, tanto en escala como en procesos de elaboración, ingredientes y estrategias comerciales.

Las marcas que se destacaron y marcan tendencia en el mercado alfajorero

Más allá de los campeones, la edición 2026 dejó en evidencia el gran momento que atraviesa el sector alfajorero argentino. Marcas como Orense, Punto & Coma, Pehuen Co, Sr. Alfajor o Zendem lograron sumar medallas en distintas subcategorías, consolidándose entre las más destacadas de la competencia.

El resultado muestra una creciente diversidad de propuestas, donde conviven empresas industriales de alcance nacional con productores artesanales que apuestan por ingredientes premium, recetas originales y sabores innovadores.

Con Arroyito como Campeón Industrial y Sr. Alfajor como Campeón Artesanal, el Campeonato Argentino del Alfajor 2026 ratificó la vigencia de uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía argentina y confirmó que la calidad, diferenciación e innovación seguirán marcando la agenda del sector a futuro.