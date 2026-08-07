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Números de la suerte de hoy viernes 7 de agosto de 2026

Este jueves llega con una vibración especial según la numerología. Descubrí los números de la suerte signo por signo y qué mensaje trae la energía del día para cada signo del zodíaco.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Número 7.
Número 7. Foto: Unsplash
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Consultar los números de la suerte se volvió un hábito cotidiano para muchas personas que miran la numerología como una herramienta de orientación. Este viernes, la energía del día se construye a partir de una combinación numérica que impacta de manera diferente en cada uno de los signos del zodíaco. Entender su significado puede ayudar a encarar la jornada con mayor claridad y foco.

El viernes 7 de agosto de 2026 está marcado por una fuerte energía astrológica: la Luna transita por el signo de Aries inyectando impulso y acción, mientras que la conjunción entre el Sol y Júpiter en Leo potencia la confianza, la expansión y la creatividad. En el plano numerológico, el 7 (del día) se combina con el 8 (del mes) y el 1 (suma del año 2026), generando una vibración colectiva enfocada en la iniciativa, el liderazgo y el cierre de acuerdos ventajosos.

Los números de la suerte de este viernes 7 de agosto de 2026, signo por signo

  • Aries: 1 - 10 - 19 - 25
  • Tauro: 8 - 12 - 17 - 30
  • Géminis: 9 - 11 - 18 - 20
  • Cáncer: 1 - 10 - 14 - 30
  • Leo: 2 - 11 - 20 - 35
  • Virgo: 3 - 12 - 21 - 60
  • Libra: 4 - 13 - 22 - 36
  • Escorpio: 5 - 14 - 23 - 29
  • Sagitario: 6 - 15 - 24 - 51
  • Capricornio: 7 - 16 - 25 - 42
  • Acuario: 8 - 17 - 26 - 33
  • Piscis: 9 - 18 - 27 - 72
Números de la suerte. Foto: Freepik.

Consejos para jugar números y tener suerte

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tus otros números personales como tu fecha de nacimiento.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal
SuerteNúmerosAstrologíaZodiaco
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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