Números de la suerte de hoy sábado 8 de agosto de 2026

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Consultar los números de la suerte se volvió un hábito cotidiano para muchas personas que miran la numerología como una herramienta de orientación. Este sábado, la energía del día se construye a partir de una combinación numérica que impacta de manera diferente en cada uno de los signos del zodíaco. Entender su significado puede ayudar a encarar la jornada con mayor claridad y foco.

En el cruce entre la astrología y la numerología, la energía del 8 de agosto (8/8) está dominada por el número 8, una cifra asociada en la numerología con la abundancia, la manifestación, la ambición y el equilibrio de fuerzas. Al combinarse con el tránsito del Sol por el signo de Leo, este sábado se presenta con una vibración de alta confianza y determinación para todos los signos.

Los números de la suerte de este sábado 8 de agosto de 2026, signo por signo

Aries: 7 - 19 - 28 - 41

Tauro: 4 - 15 - 22 - 38

Géminis: 3 - 12 - 27 - 33

Cáncer: 2 - 11 - 20 - 36

Leo: 1 - 08 - 10 - 44

Virgo: 5 - 14 - 23 - 32

Libra: 6 - 15 - 24 - 42

Escorpio: 9 - 13 - 27 - 40

Sagitario: 3 - 08 - 21 - 35

Capricornio: 4 - 10 - 26 - 31

Acuario: 11 - 17 - 29 - 39

Piscis: 7 - 16 - 25 - 34

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Consejos para jugar números y tener suerte

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tus otros números personales como tu fecha de nacimiento.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros