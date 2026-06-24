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Números de la suerte de hoy miércoles 24 de junio de 2026

Se trata de una guía clásica que muchos usan como referencia en juegos de azar, decisiones del día o simplemente por curiosidad.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.
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Con la llegada de este miércoles 24 de junio de 2026, te compartimos los números de la suerte para cada signo del zodíaco, una guía clásica que muchos usan como referencia en juegos de azar, decisiones del día o simplemente por curiosidad.

Números de la suerte para el miércoles 24 de junio de 2026

Aries

05 – 12 – 19 – 27 – 34 – 48

Tauro

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Números de la suerte de hoy martes 23 de junio de 2026

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Números de la suerte de hoy lunes 22 de junio de 2026

Números de la suerte de hoy lunes 22 de junio de 2026

02 – 14 – 21 – 33 – 40 – 59

Géminis

07 – 11 – 23 – 36 – 45 – 62

Cáncer

04 – 16 – 20 – 29 – 38 – 55

Leo

01 – 09 – 18 – 31 – 44 – 66

Virgo

06 – 13 – 25 – 30 – 41 – 58

Libra

08 – 17 – 22 – 35 – 47 – 60

Escorpio

03 – 10 – 26 – 32 – 49 – 57

Sagitario

05 – 15 – 24 – 39 – 46 – 63

Capricornio

02 – 12 – 28 – 37 – 43 – 54

Acuario

07 – 14 – 20 – 34 – 50 – 68

Piscis

09 – 18 – 27 – 33 – 42 – 61

Números de la suerte. Foto: Unsplash

Qué son los números de la suerte y para qué sirven

Los números de la suerte son combinaciones de números que se asocian simbólicamente con buena fortuna. No tienen base científica ni garantizan resultados, sino que forman parte de creencias populares, la astrología y tradiciones culturales.

Son números que se eligen o se asignan según distintos criterios, por ejemplo:

  • El signo zodiacal
  • La fecha de nacimiento
  • La numerología
  • Interpretaciones astrológicas del día
  • Tradiciones o supersticiones

Para qué sirven

En la práctica, se usan principalmente para:

  • Jugar a la lotería o quiniela
  • Elegir combinaciones “con significado personal”
  • Horóscopos diarios o semanales
  • Rituales o costumbres de buena suerte
SuerteNúmeros
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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