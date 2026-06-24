Números de la suerte de hoy miércoles 24 de junio de 2026

Números de la suerte. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Con la llegada de este miércoles 24 de junio de 2026, te compartimos los números de la suerte para cada signo del zodíaco, una guía clásica que muchos usan como referencia en juegos de azar, decisiones del día o simplemente por curiosidad.

Números de la suerte para el miércoles 24 de junio de 2026

Aries

05 – 12 – 19 – 27 – 34 – 48

Tauro

02 – 14 – 21 – 33 – 40 – 59

Géminis

07 – 11 – 23 – 36 – 45 – 62

Cáncer

04 – 16 – 20 – 29 – 38 – 55

Leo

01 – 09 – 18 – 31 – 44 – 66

Virgo

06 – 13 – 25 – 30 – 41 – 58

Libra

08 – 17 – 22 – 35 – 47 – 60

Escorpio

03 – 10 – 26 – 32 – 49 – 57

Sagitario

05 – 15 – 24 – 39 – 46 – 63

Capricornio

02 – 12 – 28 – 37 – 43 – 54

Acuario

07 – 14 – 20 – 34 – 50 – 68

Piscis

09 – 18 – 27 – 33 – 42 – 61

Números de la suerte. Foto: Unsplash

Qué son los números de la suerte y para qué sirven

Los números de la suerte son combinaciones de números que se asocian simbólicamente con buena fortuna. No tienen base científica ni garantizan resultados, sino que forman parte de creencias populares, la astrología y tradiciones culturales.

Son números que se eligen o se asignan según distintos criterios, por ejemplo:

El signo zodiacal

La fecha de nacimiento

La numerología

Interpretaciones astrológicas del día

Tradiciones o supersticiones

Para qué sirven

En la práctica, se usan principalmente para: