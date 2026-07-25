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Números de la suerte de hoy sábado 25 de julio de 2026

Este sábado 25 de julio llega con una vibración especial según la numerología. Descubrí los números de la suerte signo por signo y qué mensaje trae la energía del día para cada signo del zodíaco.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Pexels.
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Consultar los números de la suerte se volvió un hábito cotidiano para muchas personas que miran la numerología como una herramienta de orientación. Hoy 25 de julio de 2026, la energía del día se construye a partir de una combinación numérica que impacta de manera diferente en cada uno de los signos del zodíaco. Entender su significado puede ayudar a encarar la jornada con mayor claridad y foco.

Los números de nuestro signo pueden servirnos como señales para tomar decisiones, como cifras clave para definir horarios, citas y cantidades. Tené en mente los tuyos y aplicalos en el día a día como quieras para tener buena energía.

Para este sábado 25 de julio de 2026, la influencia del Sol en Leo combinada con la energía numérica del día potencia la intuición y la atracción de fortuna para todos los signos del zodíaco

Los números de la suerte del lunes 20 de julio de 2026, signo por signo

  • Aries: 7 - 19 - 33
  • Tauro: 4 - 16 - 25
  • Géminis: 3 - 15 - 27
  • Cáncer: 2 - 17 - 29
  • Leo: 1 - 5 - 22
  • Virgo: 8 - 14 - 30
  • Libra: 6 - 18 - 32
  • Escorpio: 13 - 24 - 38
  • Sagitario: 11 - 28 - 44
  • Capricornio: 10 - 23 - 40
  • Acuario: 9 - 21 - 37
  • Piscis: 12 - 20 - 35
Números de la suerte. Foto: Freepik.

Consejos para jugar números y tener suerte

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tus otros números personales como tu fecha de nacimiento.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal
SuerteNúmerosAstrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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