Ni blanco ni beige: el color elegante que gana terreno en los livings modernos en 2026. Foto: Foto: Freepik

Durante años, los tonos blanco y beige dominaron la decoración de los livings por su capacidad para dar amplitud y luminosidad. Sin embargo, las tendencias en interiorismo cambiaron y hoy el verde oliva se consolidó como el color preferido de diseñadores y decoradores para sumar personalidad y calidez a los espacios.

Lejos de ser un tono estridente, el verde oliva aporta equilibrio visual y una sensación de conexión con la naturaleza, dos cualidades muy buscadas en ambientes pensados para el descanso y la vida cotidiana. Además, transmite calma sin perder sofisticación, ubicándose a mitad de camino entre los neutros y los colores intensos.

Cómo sumar el verde oliva al living sin grandes reformas

Una de las ventajas de este color es su versatilidad: no hace falta pintar todas las paredes para incorporarlo. Se puede sumar en una pared de acento detrás del sofá, a través de sillones o butacas tapizadas, o en detalles como almohadones, mantas, cortinas, cuadros, jarrones, piezas de cerámica y hasta en alfombras con tonos tierra y verde.

El verde oliva es color tendencia para este 2026. Foto: Foto: Freepik

De esta manera, es posible renovar el aspecto del living y darle un aire contemporáneo sin necesidad de hacer grandes cambios estructurales.

Los materiales y texturas que mejor combinan con el verde oliva

Para potenciar la elegancia del verde oliva, los especialistas en interiorismo recomiendan acompañarlo con materiales naturales y texturas cálidas. Las combinaciones más elegidas incluyen madera clara o nogal, lino y algodón en tonos crudos, ratán y fibras naturales, mármol blanco o travertino, y detalles en negro mate o bronce envejecido.

El resultado es un ambiente equilibrado, acogedor y moderno, ideal para quienes buscan renovar el living con un toque de tendencia y personalidad.