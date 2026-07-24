Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Este fin de semana vuelven a cortan la Autopista Dellepiane por obras

Desde el sábado a las 15 y durante 24 horas, desviarán el tránsito de ambas manos a las colectoras de la autopista, entre Escalada y Av. Argentina, para instalar una nueva pasarela peatonal a la altura de Albariño.

Juliana Argañaraz
Por Juliana Argañaraz
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Siguen las obras en la Autopista Dellepiane.
Siguen las obras en la Autopista Dellepiane. Foto: AUSA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El sábado 25 de julio AUSA cortará las dos manos de la Autopista Dellepiane entre Av. Argentina y Escalada, para montar una nueva pasarela peatonal a la altura de Albariño. Será desde las 15 y por 24 horas.

Desde la tarde del sábado hasta la tarde del domingo 26 de julio, el tránsito será desviado hacia las colectoras. Como vía alternativa estará la Autopista Perito Moreno para conectar la AU 25 de Mayo con la Av. General Paz.

El corte es para colocar una pasarela peatonal a la altura de calle Albariño, para conectar ambos lados de la traza y facilitar el acceso a la futura estación del Metrobús que se ubicará en el centro de ambas manos. La pasarela tendrá también rampas para la accesibilidad de personas con movilidad reducida y cochecitos de bebé.

Corte en Autopista Dellepiane entre Av Argentina y Escalada

Cómo serán las obras del fin de semana en Dellepiane

El operativo previsto consiste en posicionar una grúa de gran porte sobre la autopista para montar las dos vigas principales de la pasarela. Cada una pesa 150 toneladas aproximadamente y tiene 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho.

Contenido Recomendado

El jueves habrá cortes por obras en la autopista Illia, la Avenida Cantilo y el Paseo del Bajo por obras:a qué hora y cuáles son los desvíos

El jueves habrá cortes por obras en la autopista Illia, la Avenida Cantilo y el Paseo del Bajo por obras: a qué hora y cuáles son los desvíos

Obras en la autopista Dellepiane:habilitan un nuevo acceso, reordenan recorridos de colectivos y eliminan peajes

Obras en la autopista Dellepiane: habilitan un nuevo acceso, reordenan recorridos de colectivos y eliminan peajes

Estos trabajos se enmarcan en el proyecto que busca convertir a la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad. En este sentido, ya se instalaron las vigas para abrir una pasarela peatonal de características similares a la altura de Basualdo.

También se habilitó la pasarela peatonal Piedra Buena, el nuevo puente vehicular de la calle Río Negro y se inauguró la nueva colectora Norte, que incorporó un nuevo acceso a la autopista a la altura de Piedra Buena.

Máster Plan de Autopista Dellepiane

Las obras forman parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, impulsado por el Ministerio Movilidad e Infraestructura porteño. El objetivo es transformar la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad mediante una batería de obras que está ejecutando AUSA para beneficiar a los 200 mil vehículos que utilizan esa red vial diariamente, mejorar la vida de los 63 mil beneficiarios directos que son vecinos del lugar y acortar los tiempos de viaje de unos 15 mil usuarios de transporte público.

El proyecto incluye la refuncionalización de ingresos y egresos para hacerlos más fluidos y seguros, junto con el recambio integral de defensas laterales y la incorporación de amortiguadores de impacto. En este marco, ya se habilitó la nueva subida de Piedra Buena sentido General Paz, que permitió sacar de la traza tres líneas de colectivos que tenían parada sobre la autopista.

Además, se están construyendo nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, entre Piedra Buena y Rucci, para darle continuidad a su trazado por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, ya que se interrumpían a 600 metros de Av. General Paz. La colectora Norte ya está funcionando y la Sur se habilitará el mes que viene.

Para mejorar el transporte público que usan los vecinos del sur de la Ciudad, en el centro de la autopista habrá un corredor exclusivo para los colectivos, que se extenderá desde Piedra Buena, hasta empalmar con el Metrobus de AU 25 de Mayo. Será doble mano, con 6 paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón, aportando mayor fluidez y seguridad vial, ya que el tránsito general no convivirá con los colectivos.

El proyecto también prevé nuevas pasarelas elevadas que permitirán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y, a su vez, vincularán los laterales del parque lineal, con señalización acorde, nueva iluminación y estarán dotadas de rampas para asegurar una adecuada accesibilidad de personas con movilidad reducida, cochecitos de bebé, etc.

Al finalizar la obra, se creará un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas para practicar deportes, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un gran corredor verde que tendrá senderos para caminar o correr y bicisendas.

AutopistasObras públicasCorte de calles
Juliana Argañaraz
Juliana Argañaraz

Jefa de Contenidos

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este 24 de julio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este 24 de julio de 2026

  2. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este jueves 23 de julio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 23 de julio de 2026

  3. Qué es el subsidio de contención familiar de ANSES y quiénes lo pueden solicitar

    Qué es el subsidio de contención familiar de ANSES y quiénes lo pueden solicitar

  4. Telecentro presenta la novedosa aplicación "T-Phone Telegram" para sumar una línea privada al dispositivo móvil

    Telecentro presenta la novedosa aplicación "T-Phone Telegram" para sumar una línea privada al dispositivo móvil

  5. “Unidos por Santi”:el pedido solidario para que un nene y su familia puedan viajar a España por un tratamiento médico

    “Unidos por Santi”: el pedido solidario para que un nene y su familia puedan viajar a España por un tratamiento médico

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Estados Unidos le aplicó a Argentina el arancel más bajo:qué productos se benefician

Estados Unidos le aplicó a Argentina el arancel más bajo: qué productos se benefician

Plan ARMA:Argentina destinará el 10% de las privatizaciones para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue operado de urgencia y le colocaron un stent:cómo evoluciona

La agenda de Javier Milei en Brasil:por qué no se podrá reunir con Jair Bolsonaro

Economía

Empleados de comercio:cuánto queda el sueldo mínimo en julio con el aumento del 5,7%

Empleados de comercio: cuánto queda el sueldo mínimo en julio con el aumento del 5,7%

Estados Unidos le aplicó a Argentina el arancel más bajo:qué productos se benefician

Petróleo a USD 100:el shock global que puede darle más dólares a la Argentina, pero también traer presión a los surtidores

ANSES paga este viernes 24 de julio:quiénes cobran hoy, DNI por DNI, y cómo sigue el calendario

Economía

Petróleo a USD 100:el shock global que puede darle más dólares a la Argentina, pero también traer presión a los surtidores

Petróleo a USD 100: el shock global que puede darle más dólares a la Argentina, pero también traer presión a los surtidores

Donald Trump anunció aranceles de entre 10% y 12,5% a 60 países:de cuánto es el impuesto para Argentina

Crece la tensión en Medio Oriente:Donald Trump amenazó con un “ataque masivo” contra Irán

“Regalo de cortesía personal”:José Luis Rodríguez Zapatero rompió el silencio tras el escándalo de las joyas en su caja fuerte

Publicidad