Este fin de semana vuelven a cortan la Autopista Dellepiane por obras

Siguen las obras en la Autopista Dellepiane. Foto: AUSA

El sábado 25 de julio AUSA cortará las dos manos de la Autopista Dellepiane entre Av. Argentina y Escalada, para montar una nueva pasarela peatonal a la altura de Albariño. Será desde las 15 y por 24 horas.

Desde la tarde del sábado hasta la tarde del domingo 26 de julio, el tránsito será desviado hacia las colectoras. Como vía alternativa estará la Autopista Perito Moreno para conectar la AU 25 de Mayo con la Av. General Paz.

El corte es para colocar una pasarela peatonal a la altura de calle Albariño, para conectar ambos lados de la traza y facilitar el acceso a la futura estación del Metrobús que se ubicará en el centro de ambas manos. La pasarela tendrá también rampas para la accesibilidad de personas con movilidad reducida y cochecitos de bebé.

Corte en Autopista Dellepiane entre Av Argentina y Escalada

Cómo serán las obras del fin de semana en Dellepiane

El operativo previsto consiste en posicionar una grúa de gran porte sobre la autopista para montar las dos vigas principales de la pasarela. Cada una pesa 150 toneladas aproximadamente y tiene 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho.

Estos trabajos se enmarcan en el proyecto que busca convertir a la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad. En este sentido, ya se instalaron las vigas para abrir una pasarela peatonal de características similares a la altura de Basualdo.

También se habilitó la pasarela peatonal Piedra Buena, el nuevo puente vehicular de la calle Río Negro y se inauguró la nueva colectora Norte, que incorporó un nuevo acceso a la autopista a la altura de Piedra Buena.

Máster Plan de Autopista Dellepiane

Las obras forman parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, impulsado por el Ministerio Movilidad e Infraestructura porteño. El objetivo es transformar la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad mediante una batería de obras que está ejecutando AUSA para beneficiar a los 200 mil vehículos que utilizan esa red vial diariamente, mejorar la vida de los 63 mil beneficiarios directos que son vecinos del lugar y acortar los tiempos de viaje de unos 15 mil usuarios de transporte público.

El proyecto incluye la refuncionalización de ingresos y egresos para hacerlos más fluidos y seguros, junto con el recambio integral de defensas laterales y la incorporación de amortiguadores de impacto. En este marco, ya se habilitó la nueva subida de Piedra Buena sentido General Paz, que permitió sacar de la traza tres líneas de colectivos que tenían parada sobre la autopista.

Además, se están construyendo nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, entre Piedra Buena y Rucci, para darle continuidad a su trazado por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, ya que se interrumpían a 600 metros de Av. General Paz. La colectora Norte ya está funcionando y la Sur se habilitará el mes que viene.

Para mejorar el transporte público que usan los vecinos del sur de la Ciudad, en el centro de la autopista habrá un corredor exclusivo para los colectivos, que se extenderá desde Piedra Buena, hasta empalmar con el Metrobus de AU 25 de Mayo. Será doble mano, con 6 paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón, aportando mayor fluidez y seguridad vial, ya que el tránsito general no convivirá con los colectivos.

El proyecto también prevé nuevas pasarelas elevadas que permitirán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y, a su vez, vincularán los laterales del parque lineal, con señalización acorde, nueva iluminación y estarán dotadas de rampas para asegurar una adecuada accesibilidad de personas con movilidad reducida, cochecitos de bebé, etc.

Al finalizar la obra, se creará un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas para practicar deportes, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un gran corredor verde que tendrá senderos para caminar o correr y bicisendas.