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Las 5 plantas que sobreviven con pocos cuidados: no hace falta tener experiencia en jardinería

Son especies que toleraron olvidos en el riego y se adaptan a distintos espacios.

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Plantas, jardín.
Plantas, jardín. Foto: Unsplash.
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No hace falta ser un experto para llenar la casa de verde. Existen plantas de interior que se adaptan solas y soportan desde ambientes con poca luz hasta largos períodos sin riego. Para quienes recién empiezan en la jardinería o no tienen mucho tiempo, hay especies que se destacaron por su resistencia y facilidad de cuidado.

Estas cinco opciones son ideales para quienes buscan sumar naturaleza al hogar sin complicaciones y con grandes chances de éxito.

Sansevieria: la reina de la resistencia

La Sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es una de las plantas más resistentes. Puede pasar varios días sin agua, tolera ambientes secos y se adapta tanto a espacios luminosos como a rincones con sombra parcial.

La lengua de suegra requiere de pocos cuidados. (Foto Gemini) Foto: Gemini

El único cuidado clave es evitar el exceso de riego: conviene dejar que el sustrato se seque por completo antes de volver a regarla.

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Potus y zamioculca: fáciles y decorativas

El poto es la planta recomendada para principiantes. Crece rápido, luce bien en macetas o estantes altos y soporta descuidos sin problemas. Puede desarrollarse con luz indirecta o en lugares poco iluminados, aunque sus hojas se ven más intensas con mayor claridad.

La zamioculca es otra favorita para interiores. Sus hojas brillantes y su aspecto elegante la hacen ideal para oficinas o departamentos. Almacena agua en sus raíces, por lo que no necesita riegos frecuentes y resiste bien los cambios de temperatura.

Cinta y aspidistra: clásicas que no fallan

La cinta o malamadre es una planta clásica y muy fácil de mantener. Tolera distintas condiciones de luz, crece rápido y produce brotes que pueden usarse para obtener nuevas plantas. Además, sus largas hojas verdes con bordes claros suman un toque decorativo.

Planta Lazo de Amor. Foto: Instagram @viverosavivejardin

La aspidistra, conocida como planta de hierro, soporta poca luz, cambios de temperatura y riegos espaciados. Su crecimiento es lento, pero requiere muy pocos cuidados y mantiene su aspecto durante años.

Qué comparten estas plantas resistentes

Más allá de sus diferencias, todas estas especies tienen algo en común: no necesitan atención constante. Se adaptaron a distintos ambientes y se recuperaron de pequeños errores de cuidado, lo que las hace ideales para quienes están aprendiendo.

Eso sí, no significa que puedan descuidarse por completo. Un buen drenaje, sustrato adecuado y evitar el exceso de agua siguen siendo claves para mantenerlas saludables y luciendo bien en cualquier rincón de la casa.

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