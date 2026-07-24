Las 5 plantas que sobreviven con pocos cuidados: no hace falta tener experiencia en jardinería

No hace falta ser un experto para llenar la casa de verde. Existen plantas de interior que se adaptan solas y soportan desde ambientes con poca luz hasta largos períodos sin riego. Para quienes recién empiezan en la jardinería o no tienen mucho tiempo, hay especies que se destacaron por su resistencia y facilidad de cuidado.
Estas cinco opciones son ideales para quienes buscan sumar naturaleza al hogar sin complicaciones y con grandes chances de éxito.
Sansevieria: la reina de la resistencia
La Sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es una de las plantas más resistentes. Puede pasar varios días sin agua, tolera ambientes secos y se adapta tanto a espacios luminosos como a rincones con sombra parcial.
El único cuidado clave es evitar el exceso de riego: conviene dejar que el sustrato se seque por completo antes de volver a regarla.
Potus y zamioculca: fáciles y decorativas
El poto es la planta recomendada para principiantes. Crece rápido, luce bien en macetas o estantes altos y soporta descuidos sin problemas. Puede desarrollarse con luz indirecta o en lugares poco iluminados, aunque sus hojas se ven más intensas con mayor claridad.
La zamioculca es otra favorita para interiores. Sus hojas brillantes y su aspecto elegante la hacen ideal para oficinas o departamentos. Almacena agua en sus raíces, por lo que no necesita riegos frecuentes y resiste bien los cambios de temperatura.
Cinta y aspidistra: clásicas que no fallan
La cinta o malamadre es una planta clásica y muy fácil de mantener. Tolera distintas condiciones de luz, crece rápido y produce brotes que pueden usarse para obtener nuevas plantas. Además, sus largas hojas verdes con bordes claros suman un toque decorativo.
La aspidistra, conocida como planta de hierro, soporta poca luz, cambios de temperatura y riegos espaciados. Su crecimiento es lento, pero requiere muy pocos cuidados y mantiene su aspecto durante años.
Qué comparten estas plantas resistentes
Más allá de sus diferencias, todas estas especies tienen algo en común: no necesitan atención constante. Se adaptaron a distintos ambientes y se recuperaron de pequeños errores de cuidado, lo que las hace ideales para quienes están aprendiendo.
Eso sí, no significa que puedan descuidarse por completo. Un buen drenaje, sustrato adecuado y evitar el exceso de agua siguen siendo claves para mantenerlas saludables y luciendo bien en cualquier rincón de la casa.