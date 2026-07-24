La planta perfecta para departamentos con poca luz: la tenés que regar cada 7 días. Foto: Foto: Gemini

En muchos departamentos —sobre todo los que no tienen grandes ventanales o balcones soleados— encontrar una planta que sobreviva sin luz directa puede parecer imposible. Sin embargo, la zamioculca (Zamioculcas zamiifolia) se convirtió en la aliada perfecta para quienes buscan sumar verde en espacios con iluminación limitada y sin tiempo para cuidados exigentes.

Esta especie, originaria del este de África, está acostumbrada a crecer bajo la sombra de árboles más altos. Por eso, se adapta sin problemas a ambientes donde la luz natural llega de manera indirecta, como pasillos, livings alejados de las ventanas o habitaciones poco luminosas.

Aunque agradece los espacios bien iluminados, la zamioculca tolera la falta de claridad y sigue creciendo siempre que reciba algo de luz durante el día. Sus hojas gruesas y brillantes almacenan agua, lo que le permite soportar períodos de sequía sin sufrir daños.

zamioculca, plantas de interior. Foto: Freepik

Cómo regar la zamioculca y evitar errores

Uno de los grandes atractivos de esta planta es que no exige un calendario de cuidados complicado. En épocas cálidas, alcanza con regarla una vez por semana. Durante el invierno, cuando el crecimiento se ralentiza y la evaporación es menor, se puede espaciar aún más el riego: conviene dejar secar la tierra antes de volver a agregar agua.

El error más común es el exceso de humedad. Si el sustrato permanece siempre mojado, las raíces pueden pudrirse y la planta se debilita.

Consejos para que la zamioculca crezca fuerte

Más allá del riego, la zamioculca requiere muy poco mantenimiento. Para que luzca siempre saludable, basta con seguir algunas recomendaciones simples:

Ubicarla en un ambiente con luz indirecta o semisombra.

Usar una maceta con buen drenaje.

Limpiar las hojas con un paño apenas húmedo para quitar el polvo.

Evitar el sol directo durante varias horas, sobre todo en verano.

Fertilizar una vez al mes en primavera y verano si se busca estimular el crecimiento.

Por su resistencia y bajo mantenimiento, la zamioculca se volvió una de las plantas de interior más elegidas para quienes viven en departamentos y quieren sumar naturaleza sin complicaciones.