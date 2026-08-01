Caña con ruda: hasta qué día se puede tomar si te olvidaste el 1° de agosto

Hasta cuándo se puede tomar la caña con ruda Foto: Gemini IA

Cada 1 de agosto, miles de personas de distintas regiones de Sudamérica mantienen viva la tradición de beber caña con ruda. Este ritual, asociado a la celebración de la Pachamama, busca atraer la salud, la protección, la buena suerte y alejar las malas energías durante el resto del año.

Aunque la costumbre dice que debe tomarse el primer día de agosto, lo cierto es que si te olvidaste de hacerlo, la tradición popular indica que hay un tiempo para poder cumplir con este ritual y que el deseo “se cumpla”.

Caña con ruda. Foto: Twitter.

La práctica forma parte del patrimonio cultural del nordeste argentino y de pueblos originarios guaraníes, donde la caña con ruda simboliza un gesto de agradecimiento a la Madre Tierra y un deseo de bienestar para el ciclo que comienza.

¿Hasta qué día se puede tomar la caña con ruda?

Si no pudiste tomarla el 1 de agosto, la tradición sostiene que es posible hacerlo hasta el 15 de agosto, siempre con la intención de honrar a la Pachamama y pedir protección para el año.

En algunas comunidades incluso se extiende la práctica durante todo el mes de agosto, aunque el período comprendido entre el 1 y el 15 es el más difundido y aceptado dentro de esta costumbre popular. Más allá de la fecha exacta, quienes mantienen esta tradición aseguran que lo importante es realizar el ritual con respeto y agradecimiento.

Hasta cuándo se puede tomar la caña con ruda Foto: Gemini IA

Por qué se toma caña con ruda el 1° de agosto

La costumbre tiene su origen en los pueblos guaraníes, que utilizaban la ruda por sus propiedades medicinales y protectoras. Con el paso del tiempo, la planta comenzó a mezclarse con caña blanca para elaborar una bebida que se consumía especialmente al comienzo de agosto.

La tradición surgió como una forma de enfrentar las enfermedades que antiguamente eran frecuentes durante el invierno, cuando el frío, las lluvias y la escasez de alimentos provocaban numerosos problemas de salud.

Con el correr de los años, el ritual se transformó en un símbolo de protección y prosperidad, especialmente en provincias del norte argentino, como Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, aunque hoy se practica en gran parte del país.

Caña con ruda. Foto: Twitter.

El vínculo entre la caña con ruda y la Pachamama

La Pachamama, cuyo nombre en quechua puede traducirse como “Madre Tierra”, es considerada una deidad vinculada a la naturaleza, la fertilidad y la abundancia. Cada 1° de agosto se realizan ceremonias, ofrendas y agradecimientos para fortalecer el vínculo espiritual con la tierra.

Dentro de estos rituales, la caña con ruda ocupa un lugar central. Además de beberla, muchas personas derraman unas gotas sobre el suelo como ofrenda simbólica a la Pachamama, en señal de respeto y gratitud por los frutos recibidos.