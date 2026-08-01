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Estudiantes vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Estudiantes y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Estudiantes recibe a Defensa y Justicia por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Jorge Luis Hirschi y el pitazo inicial se escuchará a las 18:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Estudiantes vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

18´ Saque de arco para Defensa y Justicia

Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.

18´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Tiago Palacios y el remate se va afuera.

18´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de David Barbona fue bloqueado por Fernando Muslera.

18´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de David Barbona fue bloqueado por Alexis Castro.

15´ Gooool de Estudiantes

Lucas Piovi marca para Estudiantes con asistencia de Tiago Palacios.

13´ Cambio en Defensa y Justicia

Entra Ayrton Portillo y sale Lucas Souto.

8´ Goool de Estudiantes

¡Testazo letal! Guido Carrillo anota para Estudiantes tras conectar un cabezazo.

7´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lucas Piovi fue bloqueado por Matías Borgogno.

7´ Córner para Estudiantes

Ejecuta el tiro de esquina Joaquín Tobio Burgos.

3´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Fabricio Pérez fue bloqueado por Samuel Lucero.

1´ Saque de arco para Defensa y Justicia

Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.

1´ ¡Tiro desviado de Estudiantes!

Disparo de Alexis Castro y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Jorge Luis Hirschi, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Estudiantes y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Martínez.

Formación confirmada de Estudiantes

Titulares

  • (16) Fernando Muslera
  • (13) Gastón Benedetti
  • (20) Eric Meza
  • (4) Santiago Núñez
  • (24) Tomás Palacios
  • (22) Alexis Castro
  • (10) Tiago Palacios
  • (29) Fabricio Pérez
  • (21) Lucas Piovi
  • (17) Joaquín Tobio Burgos
  • (9) Guido Carrillo

Suplentes

  • (1) Fabricio Iacovich
  • (26) Ramiro Funes Mori
  • (40) Eros Mancuso
  • (36) Joaquín Pereyra
  • (8) Gabriel Neves
  • (7) José Sosa
  • (28) Brian Aguirre
  • (27) Lucas Alario
  • (18) Edwuin Cetré
  • (11) Facundo Farías
  • (19) Adolfo Gaich

Entrenador: Alexander Medina

Formación confirmada de Defensa y Justicia

Titulares

  • (1) Matías Borgogno
  • (29) Damián Fernández
  • (2) Samuel Lucero
  • (40) Máximo Rodríguez
  • (33) Lucas Souto
  • (19) David Barbona
  • (24) Juan Manuel Gutiérrez
  • (17) Agustín Hausch
  • (8) César Pérez
  • (15) Santiago Sosa Yung
  • (9) Leandro Fernández

Suplentes

  • (36) Lautaro Amadé
  • (13) Mateo López
  • (16) Ayrton Portillo
  • (28) Valentín Loza
  • (3) Fernando Román Villalba
  • (23) Mateo Aguiar
  • (27) Domingo Blanco
  • (41) Ramiro Gagliardi
  • (45) Thiago Martinez
  • (7) Tomás Pérez
  • (25) Facundo Altamira
  • (44) Jonás Cabrera

Entrenador: Julio César Vaccari

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Estudiantes y Defensa y Justicia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes recibe a Defensa y Justicia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Estudiantes LPDefensa y JusticiaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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