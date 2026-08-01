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Crece la tensión en Europa: Polonia pide a España militarizar la frontera con Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta

El primer ministro polaco, Donald Tusk, instó a España a reforzar la seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla, incluso con el despliegue del Ejército, tras la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos. La crisis también llevó a varios países europeos a revisar sus políticas migratorias y reavivó el debate sobre el futuro del espacio Schengen.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Crisis migratoria en Ceuta.
Crisis migratoria en Ceuta. Foto: EFE
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La crisis migratoria registrada en Ceuta volvió a poner el foco sobre el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Tras la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos, Polonia recomendó a España endurecer las medidas de seguridad en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, siguiendo el modelo aplicado por Varsovia en su límite con Bielorrusia.

El episodio ocurrió luego de que miles de personas cruzaran de forma irregular desde Marruecos hacia la ciudad autónoma española. Según informó el presidente de Ceuta, más de 60.000 inmigrantes habrían ingresado durante la jornada del jueves 30 de julio, un hecho que generó preocupación tanto en el Gobierno español como en varios países europeos.

Donald Tusk propone reforzar las fronteras de Ceuta y Melilla

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, sostuvo que España debería adoptar una estrategia similar a la implementada por su país para proteger las fronteras exteriores del espacio Schengen.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario afirmó que “España debe tomar ejemplo de nosotros si Schengen ha de sobrevivir”, en referencia al aumento de la presión migratoria sobre las fronteras europeas.

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Tusk recordó que, tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, Polonia reforzó significativamente sus controles fronterizos mediante cambios legislativos y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad.

“Hemos endurecido la ley de asilo, los procedimientos en las fronteras y construido barreras efectivas en la frontera con Bielorrusia”, expresó el dirigente polaco al defender las políticas adoptadas por su gobierno.

Polonia plantea incluso el despliegue del Ejército

El jefe del Gobierno polaco fue más allá de las recomendaciones habituales y sugirió que España movilice a las Fuerzas Armadas para colaborar en el control de la frontera con Marruecos.

Según explicó, Polonia destinó miles de millones de euros para fortalecer la vigilancia fronteriza, además de desplegar soldados, policías y guardias fronterizos con el objetivo de impedir los cruces irregulares.

“España debería seguir nuestros pasos”, señaló Tusk al insistir en que la protección de las fronteras exteriores resulta clave para garantizar el funcionamiento del espacio Schengen.

Crece la preocupación en Europa por la crisis migratoria

La situación registrada en Ceuta provocó inquietud entre varios gobiernos europeos, que consideran que una nueva ola migratoria podría afectar el sistema de libre circulación dentro de la Unión Europea.

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En ese contexto, algunos países comenzaron a adoptar medidas extraordinarias. Italia, por ejemplo, decidió suspender temporalmente la aplicación del espacio Schengen como respuesta a la crisis, aunque aclaró que la decisión no afecta la libre circulación de ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea.

Mientras tanto, el debate sobre cómo reforzar las fronteras exteriores del bloque vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política europea, con Ceuta y Melilla como dos de los principales puntos de atención.

CeutaEspañaPoloniaMigraciones
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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