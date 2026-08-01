El Gobierno inspeccionará las escuelas este lunes para verificar si se cumple el 75% de clases durante el paro docente

Sandra Pettovello junto a Javier Milei. Foto: Instagram.

Ante la ratificación del paro nacional docente convocado para este lunes 3 de agosto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el Ministerio de Capital Humano confirmó que desplegará un operativo de inspección en escuelas de todo el país para verificar que se garantice el dictado de clases. La medida de control estará bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y buscará auditar el cumplimiento del artículo 101 de la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, aprobada en el marco de la reforma promovida por el Gobierno que encuadra a la educación dentro de la categoría de servicio esencial.

A través de un comunicado oficial emitido en la tarde de este sábado 1° de agosto, la cartera a cargo de Sandra Pettovello precisó la modalidad de los procedimientos y las consecuencias ante un eventual desacato a la regulación. La inspección constatará que las entidades sindicales convocantes aseguren el 75% de la prestación habitual del servicio, porcentaje fijado por la legislación vigente para las medidas de fuerza en actividades esenciales.

Desde el Ministerio remarcaron que en caso de constatar el incumplimiento de las cuotas mínimas de apertura y presencia docente “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” a las organizaciones gremiales.

En el texto, el Gobierno trazó una delimitación sobre las responsabilidades administrativas del sistema escolar y expuso que la gestión operativa de las instituciones recae en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, enfatizó que “el Gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución”.

Aulas vacías por el paro docente. Foto: NA/AGLP

Finalmente, el Ministerio de Capital Humano pidió a docentes, directivos y gremios a alinearse con el marco legal para no interrumpir el ciclo lectivo. “Se exhorta a todos los agentes del sistema educativo, según sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas”, indicó el comunicado.